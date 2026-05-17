Sport Colombia con festejo sabatino, mientras 12 de Octubre y River igualaron

Sport Colombia aprovechó la localía para golear a los aviadores, con la notable efectividad del delantero Ramiro Bernal con un hat-trick, para que el Toro Fernandino esté de escolta provisorio la tabla de posiciones.

En el otro partido, 12 de Octubre de Santo Domingo recibió en su casa al Kelito, pero fue paridad en todo, y la visita resignó importantes puntos que lo acercaban mas a la punta.

Sport Colombia 4 - Silvio Pettirossi 0

Estadio: Alfonso Colmán. Árbitro: Pedro Baranda. Asistentes: José Medina y Pamela González. Cuarto árbitro: Fredy Hermosilla. Delegada APF: Raquel Escobar.

Sport Colombia: José Miers; César Cohene, Enzo Ávalos (80′ Nery Balbuena), Juan Vargas y Aníbal Pérez (74′ Arnaldo Galeano); Freddy Coronel, Rodrigo Vera (74′ Sergio Gamarra), Diego Patiño y Pablo Leiva (57′ Alexis Núñez); Juan Echeverría (80′ Celso Burgos) y Ramiro Bernal. DT: Osvaldo Cohener.

Silvio Pettirossi: Ángelo Confero; Júnior Lomeling, Alexander Vázquez, Óscar Digalo (46′ Tobías Gamarra) y Eduardo Encina; Elian González (61′ Júnior Insfrán), José Cañete, Diego Escobar (46′ Juan Cáceres) y Samuel Ruiz (46′ Felipe Ospina); Júnior Maldonado y Breiner Benítez (61′ Martín Rodríguez). DT: Félix Torres.

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Goles: 26′, 83′ y 90+1′ Ramiro Bernal y 48′ Juan Vargas (SC).

Amonestados: 42′ Enzo Ávalos (SC), 72′ Felipe Ospina y 86′ Alexander Vázquez (SP).

12 de Octubre SD 1 – River Plate 1

Estadio: Rafael Giménez. Árbitro: Gustavo Caballero. Asistentes: Jorge Martínez y Jorge Molas. Cuarto árbitro: Mario Benítez. Delegada APF: Mónica Caballero.

12 de Octubre SD: Óscar Morel; Christian Ramos (60´ Néstor Cubilla), Nelson Riquelme, Alan Ruiz Díaz (46´ Rodrigo Ibarra) y Rodrigo Morel; Gonzalo Areco, Youris Palacios (60´ Jonathan Zorondo), Jaret Ojeda y Elías Palacios; Christian Vargas (60´ Elías Giménez) y Marcelo Matta (82´ Jonathan Cañete). DT: Domingo Zaracho.

River Plate: Pablo Gavilán; Gustavo Giménez (75´ Fabián Cubilla), Rommel Vera, Milcíades Vargas y Ángel Martínez; Marcelo Montiel, Elián Núñez (75´ Matías Flores), Matías González y Diego Arrúa (79´ Germán Núñez); Víctor Berrio y Erwin Martínez (42´ Abel López). DT: Miguel Lara.

Goles: 65´ Elías Palacios (12SD); 31´ Matías González, de penal (RP).

Amonestados: 26´ Alan Ruiz Díaz, 32´ Youris Palacios y 90´+4′ Jonathan Zorondo (12SD); 19´ Marcelo Montiel, 36´ Ángel Martínez, 36´ Matías González y 53´ Elián Núñez (RP). Expulsado: 90´ Óscar Morel (12SD).