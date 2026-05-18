Los Bravos del 24 se imponen en Areguá

El estadio Próculo Cortázar, ubicado en la compañía Valle Pucú de Areguá, próxima a Luque, albergó el encuentro matinal en el que el local 24 de Setiembre le ganó por 2-0 al Martín Ledesma de Capiatá, por el séptimo capítulo de la Primera División B.

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El atacante Armando Nicolás Pessolani marcó los dos goles, en los minutos 59 y 65 para darle la victoria a Los Bravos del 24, dirigidos técnicamente por el exfutbolista Pablo César Aguilar, quien asumió recientemente la conducción franjeada tras la ida de Ángel Martínez al 3 de Noviembre, de la División Intermedia.

Los resultados que se dieron en la ronda de la “B” fueron los siguientes: Colegiales 3-Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar 2, 12 de Octubre de Itauguá 3-Sportivo Iteño 0, Atlántida 1-Olimpia de Itá 0, 12 de Octubre de Santo Domingo 1-River Plate 1, Sport Colombia 4-Silvio Pettirossi 0, 29 de Setiembre 2-Sportivo Limpeño 1, 1º de Marzo 2-Presidente Hayes 1 y 24 de Setiembre 2-Martín Ledesma 0.