Fútbol de Ascenso de Paraguay
18 de mayo de 2026 a la - 12:12

Los Bravos del 24 se imponen en Areguá

Armando Pessolani (brazo extendido), en la celebración de uno de sus goles para el 24 de Setiembre contra Martín Ledesma, en Areguá.
Armando Pessolani (brazo extendido), en la celebración de uno de sus goles para el 24 de Setiembre contra Martín Ledesma, en Areguá.APF

El 24 de Setiembre de Areguá se impuso este lunes sobre el Martín Ledesma de Capiatá 2-0, por la séptima fecha de la Primera División B, la tercera categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Por ABC Color

El estadio Próculo Cortázar, ubicado en la compañía Valle Pucú de Areguá, próxima a Luque, albergó el encuentro matinal en el que el local 24 de Setiembre le ganó por 2-0 al Martín Ledesma de Capiatá, por el séptimo capítulo de la Primera División B.

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El atacante Armando Nicolás Pessolani marcó los dos goles, en los minutos 59 y 65 para darle la victoria a Los Bravos del 24, dirigidos técnicamente por el exfutbolista Pablo César Aguilar, quien asumió recientemente la conducción franjeada tras la ida de Ángel Martínez al 3 de Noviembre, de la División Intermedia.

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Los resultados que se dieron en la ronda de la “B” fueron los siguientes: Colegiales 3-Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar 2, 12 de Octubre de Itauguá 3-Sportivo Iteño 0, Atlántida 1-Olimpia de Itá 0, 12 de Octubre de Santo Domingo 1-River Plate 1, Sport Colombia 4-Silvio Pettirossi 0, 29 de Setiembre 2-Sportivo Limpeño 1, 1º de Marzo 2-Presidente Hayes 1 y 24 de Setiembre 2-Martín Ledesma 0.