Octava ronda de la Intermedia, entre martes y jueves

General Caballero de Juan León Mallorquín y 12 de Junio de Villa Hayes lideran la División Intermedia al cabo de siete rondas.

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La competencia consta de 30 fechas, tras las cuales los dos clubes de mayor puntaje ascenderán al círculo privilegiado de nuestro fútbol.

En contrapartida, los tres elencos de más bajo promedio descenderán a la Primera B, o al Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior, aunque la participación en este certamen es opcional.

Los que se encuentran en la “zona roja” son 3 de Noviembre, Paraguarí y Fernando de la Mora.

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El programa de la octava fecha es el siguiente:

Martes, 10:00: Tacuary vs. Encarnación FC, en los Jardines del Kelito.

Martes, 10:00: Deportivo Capiatá vs. Fernando de la Mora, en el Erico Galeano.

Martes, 17:00: Independiente GC vs. Deportivo Santaní, en el Ricardo Grégor.

Miércoles, 10:00: Tembetary vs. 12 de Junio, en el Erico Galeano.

Miércoles, 10:00: Guaireña vs. Paraguarí, en el Parque del Guairá.

Miércoles, 17:00: Sol de América vs. 3 de Noviembre, en el Luis Alfonso Giagni.

Jueves, 10:00: Resistencia vs. General Caballero JLM, en el Tomás Beggan Correa.

Jueves, 17:00: Benjamín Aceval vs. Carapeguá, en el Isidro Roussillón.