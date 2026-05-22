Este sábado, el Congreso Ordinario de la Unión del Fútbol del Interior

Con la representación de las distintas federaciones afiliadas y autoridades de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), en la mañana de este sábado se llevará a cabo el Congreso General Ordinario de Unión del Fútbol del Interior (UFI), en la sede de Ypacaraí.

En el orden del día establece en uno de los puntos la lectura y consideración de la Memoria de presidencia y del balance del ejercicio 2025. En el cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias se marca un superávit de 617.882.264 guaraníes.

Los puntos centrales y exactos que marcan la agenda para este inicio de ciclo son:

Entrada en Vigencia de las Nuevas Reglas d<u>e Competición</u>

A partir de los torneos que arrancan este mes de mayo, la UFI aplica de manera estricta tres directrices aprobadas para “limpiar” y profesionalizar el fútbol del interior:

Filtro estricto de fichajes en el sistema: Ningún futbolista podrá ser cargado en las planillas si cuenta con la cédula de identidad vencida .

Certificación Médica Individual: Deja de correr el formato general por plantel. Ahora se exige la presentación física e individual del certificado médico visado antes de cada encuentro.

Exigencia de Licencias a los DTs: Para el inicio del Nacional B y los torneos de ligas locales, ningún director técnico podrá ingresar a la banca de suplentes sin su carnet de habilitación correspondiente (Licencia PRO-UFI o Licencia B).

Formato del Nacional B e Interligas 2026

En la mesa de trabajo se definen las hojas de ruta de las dos competencias más importantes de la entidad:

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Nacional B: Se terminan de ajustar los traslados y el fixture del torneo que arranca este mes. El atractivo principal para este año es altísimo, ya que otorga un cupo directo de ascenso a la División Intermedia para la temporada 2027, sin necesidad de jugar el engorroso repechaje contra el subcampeón de la Primera B de la APF.

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Convenio interinstitucional

Se firmó el convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Gobernación de Cordillera, la Unión del Fútbol del Interior y la Federación de Fútbol del Tercer Departamento Cordillera que servirá para seguir creciendo en infraestructura y organización.

La UFI estuvo representada por su presidente, Lic. Óscar Ramírez, acompañado del vicepresidente Enrique Benítez, el director nacional UFI, abogado Lelis Leith, Javier Rojas director por el Departamento de Paraguarí. La Gobernación de Cordillera representado por su titular Denis Lichi.