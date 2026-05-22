Fútbol de Ascenso de Paraguay
22 de mayo de 2026 a la - 14:54

Fulgencio Yegros estrena la segunda fecha con triunfo sobre Colonial

Fulgencio Yegros consiguió la victoria este viernes, imponiéndose a Sport Colonial, en el arranque de la Fecha 2 del torneo de la Primera División C.
Fulgencio Yegros consiguió la victoria este viernes, imponiéndose a Sport Colonial, en el arranque de la Fecha 2 del torneo de la Primera División C.

El primer partido de la segunda fecha de la Primera División C de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) se disputó en la fría mañana de este viernes, donde el anfitrión Fulgencio Yegros se impuso por 2-1 a Sport Colonial.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Fulgencio Yegros aprovechó bien la localía en el “Bosque de Pa’i Ñu” para conseguir su segunda victoria en el torneo de la Primera C, derrotando a Sport Colonial, por 2-1, tras una paridad sin goles en la primera mitad, llegando las tres conversiones en el tramo final del cotejo.

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Fernando Páez y César Gamarra convirtieron para los ñuenses, mientras Jorge Muñoz anotó para “Colo”.

Fulgencio Yegros 2 - Sport Colonial 1

Estadio: Bosque de Pa´i Ñu. Árbitro: Celso López. Asistentes: Vicente González y Hugo Martínez. Cuarto árbitro: Adán Villalba. Delegada APF: Natalia Duré.

Fulgencio Yegros: Júnior Aguilar; Víctor Barrientos, Arturo Benítez, Guillermo Vázquez y Mauricio Cantero; César Gamarra (90′+2′ Rodrigo Saenger), José Ferreira (90′+2′ Elías Benítez), Enzo Brizuela (46′ Enzo García) y Juan Martínez (80′ Ángel Acosta); Fernando Páez y Martín Amorín (90′+2′ Michael Pereira). DT: Adán Amarilla.

Sport Colonial: Juan Cazenave; Rodney Merlos, Julio López, Arístides Vera y Édgar Estigarribia; César Rosso (64′ José Rodríguez), Iván Ortellado (46′ Kevin Manosalva), Jorge Muñoz y Gonzalo Martínez (72′ Matías Bulquin); Juan Alfonso e Ignacio Miño (85′ Matías Martínez). DT: Jorge Brítez.

Goles: 75′ Fernando Páez, 81′ César Gamarra (FY); 90′+3′ Jorge Muñoz (SC).

Amonestados: 26′ Martín Amorín, 61′ Fernando Páez (FY); 30′ Juan Alfonso, 89′ Arístides Vera (SC).

Los cinco juegos restantes

Los partidos restantes se disputarán este domingo:

10:00 General Díaz vs. Humaitá FBC

Estadio: Óscar Hugo Sosa.

15:30 Valois Rivarola vs. Oriental

Estadio: Gregorio Sarubbi.

15:30 Atlético Juventud vs. Deportivo Pinozá

Estadio: Genaro Azcurra.

15:30 General Caballero CG vs. General Caballero ZC

Estadio: 26 de Febrero.

15:30 Pilcomayo vs. Capitán Figari

Estadio: Agustín Báez.