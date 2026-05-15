Pilcomayo, con el primer festejo en la Primera División C

Pilcomayo entró con fuerza en su debut en el torneo de la Primera División C del fútbol paraguayo al doblegar a Oriental por 4-2, en el compromiso disputado en el estadio Herminio Ricardo de J. Augusto Saldívar, este viernes.

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* Puntapié inicial. El protocolar puntapié inicial del torneo denominado Copa “90 años del club Valois Rivarola” lo dieron autoridades de la APF, encabezadas por José Luis Alder, miembro del Consejo Ejecutivo, Víctor Báez, titular de la Primera C, así como los presidente de los clubes Arturo Lombardo (Valois Rivarola), Miguel Quiñónez (Deportivo Pinozá), Renato Bogado (Oriental), Ricardo Insfrán (Pilcomayo), entre otros directivos.

Oriental 2 - Pilcomayo 4

Estadio: Herminio Ricardo. Árbitro: Elías Ferreira. Asistentes: Juan Peralta y Rosa Jara. Cuarto árbitro: Carlos Chaparro. Delegado APF: Eduardo Álvarez.

Oriental: Joseph Esquina; Erwin Sánchez, Jonathan Palma, Yazael Segura y Alex Villalba (65′ Claudio Plaza); Ulises Montanía (17′ José Gómez), Jesús Flores, Iván Cañete y Robert Florentín (73′ Walter Brítez); Efraín Bristán y Arturo Florentín. DT: Néstor Servián.

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Pilcomayo: Julio López; Mister Oviedo, Jonathan Silguero, Ángel Ojeda y Óscar González (35′ Édgar Cardozo); Elías Saavedra, Gastón Sánchez, Jesús Martínez y Cristhian Garay (54′ Camilo Silva); Lucas Cardozo (77′ César Ortellado) y Zacarías Agüero. DT: Jorge Ferreira.

Goles: 48′ Efraín Bristán y 52′ Iván Cañete (O); 13′ y 78′ Elías Saavedra, 18′ Gastón Sánchez y 61′ Camilo Silva (P).

Amonestados: 90′+2′ Mister Oviedo (P).

Otros partidos

Este sábado se disputarán dos partidos, y el domingo se cierra la fecha inaugural con otros tres cotejos.

Sábado 16/05: Humaitá vs. Valois Rivarola;

Sport Colonial vs. General Díaz.

Domingo 17/05: General Caballero de Zeballos Cué vs. Capitán Figari;

General Caballero de Campo Grande vs. Atlético Juventud;

Deportivo Pinozá vs. Fulgencio Yegros.