Unión del Fútbol del Interior conmemora su 67 aniversario

Pasaron casi siete décadas de la creación del Unión del Fútbol del Interior (UFI) y este martes conmemora un año más de su creación que se registró en los libros de la historia del fútbol paraguayo el 26 de mayo de 1959.

La UFI celebra un aniversario más afocada no solo a mantener sino a mejorar el crecimiento de cada una de las ligas de las diferentes Federaciones afiliadas. Con sede propia en la ciudad de Ypacaraí, inaugurada el 27 de mayo de 2020.

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Cada logro alcanzado a lo largo de nuestra rica historia institucional es fruto del trabajo mancomunado, del compromiso y de la pasión de dirigentes, ligas, clubes, jugadores y comunidades enteras que día a día fortalecen el fútbol en cada rincón del interior del país”, remarcó el presidente de la entidad Óscar Ramírez.

El titular de la matriz del balompié de tierra adentro, agregó: “Seguiremos apostando al crecimiento, al desarrollo de infraestructura y a la formación convencidos de que el deporte es una herramienta fundamental para construir un mejor futuro” y finalizó con “hoy celebramos 67 años de historia, esfuerzo y dedicación, avanzando con pasos firmes y orgullosos de representar al interior del Paraguay”.

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Saludos de la APF

La dirigencia de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) no dejó pasar este importante día en el historial de la UFI y a través de sus redes sociales la congratuló: “hoy celebramos un nuevo aniversario de esta institución y el Día del Dirigente Deportivo del Interior”.

¡Felices 67 años @UFIOficial!

¡Sigamos trabajando juntos para que este deporte siga expandiéndose a cada rincón de nuestra tierra!

Congreso Ordinario

Con la presencia del presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, reafirmando el acompañamiento al fútbol del interior y el crecimiento del mismo, se desarrolló el pasado sábado el Congreso General Ordinario 2026 de la UFI.

En el Congreso se aprobaron por unanimidad todos los puntos del orden del día: lectura y consideración de la Memoria de presidencia y del balance del ejercicio 2025.

En el cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias se marca un superávit de 617.882.264 guaraníes.