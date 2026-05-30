River Plate, en la cima de la Primera División B

Con una campaña de cinco victorias y cinco empates, River Plate se encuentra en lo más alto de la Primera División B, la tercera categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.
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El Kelito derrotó en la mañana de este sábado en Los Jardines del barrio Mburicaó al 3 de Febrero por 3-0, mediante las anotaciones de Matías González (minuto 16), Víctor Berrío (61) y Germán Núñez (82). El conjunto de la banda roja es dirigido técnicamente por Miguel Lara.
En otro encuentro, disputado en el mismo horario, los aurirrojos Martín Ledesma y Sport Colombia igualaron 2-2, en Capiatá.
Luis Gamarra (30) y Víctor Ayala (54) anotaron los goles de Martín Ledesma, mientras que Ramiro Bernal (35 y 97) señaló el doble de penal para Sport Colombia, el Toro fernandino que rescató un valioso punto sobre el final.
En el Complejo Oceánico, en Nueva Asunción, Atlántida y 12 de Octubre de Itauguá empataron 0-0.
En Itá, el Sportivo Iteño venció de forma contundente al 12 de Octubre de Santo Domingo por 5-1, mediante las conversiones de Nahuel López (26), Dani Cáceres (49 y 79), Walter Verón (68) y Gustavo Guerreño (90). El conjunto albinegro de la capital del país se había puesto en ventaja a través de Youris Palacios (18).