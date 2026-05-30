Resistencia vence a Fernando de la Mora de remontada

El estadio Tomás Beggan Correa, ubicado en el capitalino barrio Ricardo Brugada, fue escenario del duelo matinal sabatino entre Resistencia y Fernando de la Mora correspondiente al décimo capítulo de la División Intermedia, el segundo nivel de nuestro fútbol que consta de 30 rondas.

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El Triángulo rojo se impuso por 3-1 contra el Prócer, en un espectáculo de alternativas cambiantes.

El volante Derlis Benítez marcó para Fernando de la Mora, al minuto 20. Resistencia niveló al 40, a través de Rodrigo Amarilla. El desnivel se produjo en la complementaria, mediante la anotación de Aquilino Giménez, al 49.

Sobre el final, el local tuvo un penal que lo concretó Aníbal Vega, al 91, para el 3-1 definitorio.

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Con su valioso triunfo, Resistencia llegó a 14 puntos y se ubica en mitad de tabla para arriba. Fernando de la Mora quedó con 10, en la zona baja, con un bajo promedio.