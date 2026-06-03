Fútbol de Ascenso de Paraguay
03 de junio de 2026 a la - 11:30

Cartelera de la cuarta ronda de la Primera C

Equipo de Pilcomayo de Mariano Roque Alonso, uno de los líderes de la Primera División C.
Equipo de Pilcomayo de Mariano Roque Alonso, uno de los líderes de la Primera División C.APF

La cuarta ronda de la Primera División C, que es la última categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol, se abre el viernes en Ñemby.

Por ABC Color

Son 12 los clubes que componen en circuito de la Primera División C, la cuarta y última categoría de la APF que consta de 22 fechas y otorga dos plazas a la Primera B.

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Con dos victorias y un empate, Pilcomayo de Mariano Roque Alonso y General Caballero de Zeballos Cue lideran la competencia, con siete puntos.

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Los enfrentamientos de la cuarta ronda de la “C” son los siguientes:

Viernes 5 de junio

Fulgencio Yegros vs. Oriental

Estadio: Bosques de Pa’i Ñu.

Horario: 15:00.

Sábado 6

General Díaz vs. Capitán Figari

Estadio: Agustín Báez (Pilcomayo MRA).

Horario: 10:00.

General Caballero de Campo Grande vs. Sport Colonial

Estadio: 26 de Febrero.

Horario: 10:00.

Deportivo Pinozá vs. General Caballero ZC

Estadio: Gregorio Sarubbi (del Valois Rivarola).

Horario: 10:00.

Lunes 8

Valois Rivarola vs. Pilcomayo

Estadio: Optaciano Gómez (Sportivo Limpeño).

Horario: 10:00.

Miércoles 1 de julio

Atlético Juventud vs. Humaitá

Estadio: Genaro Azcurra.

Hora: 15:00.