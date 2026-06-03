Cartelera de la cuarta ronda de la Primera C

Son 12 los clubes que componen en circuito de la Primera División C, la cuarta y última categoría de la APF que consta de 22 fechas y otorga dos plazas a la Primera B.
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Con dos victorias y un empate, Pilcomayo de Mariano Roque Alonso y General Caballero de Zeballos Cue lideran la competencia, con siete puntos.
Los enfrentamientos de la cuarta ronda de la “C” son los siguientes:
Viernes 5 de junio
Fulgencio Yegros vs. Oriental
Estadio: Bosques de Pa’i Ñu.
Horario: 15:00.
Sábado 6
General Díaz vs. Capitán Figari
Estadio: Agustín Báez (Pilcomayo MRA).
Horario: 10:00.
General Caballero de Campo Grande vs. Sport Colonial
Estadio: 26 de Febrero.
Horario: 10:00.
Deportivo Pinozá vs. General Caballero ZC
Estadio: Gregorio Sarubbi (del Valois Rivarola).
Horario: 10:00.
Lunes 8
Valois Rivarola vs. Pilcomayo
Estadio: Optaciano Gómez (Sportivo Limpeño).
Horario: 10:00.
Miércoles 1 de julio
Atlético Juventud vs. Humaitá
Estadio: Genaro Azcurra.
Hora: 15:00.