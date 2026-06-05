Pettirossi golpea a domicilio al 3 de Febrero

Pettirossi consiguió la victoria por 1-0 de visita al 3 de Febrero, que ofició de local en los Jardines del Kelito, con el tanto de Samuel Ruiz, en la primera etapa del compromiso.
3 de Febrero 0 - Silvio Pettirossi 1
Estadio: Jardines del Kelito. Árbitro: Basilio Jara. Asistentes: Juan Bogado y Dalma Rodríguez. Cuarto árbitro: Alejandro Ramírez. Delegado APF: Marcos Ferreira.
3 de Febrero FBC (0): Cristian Silva; Mathías Martínez, Wilson Coronel, Rodrigo Cantero, Alexis Aranda (46’ Víctor Giménez); Lucas Valdez (72’ Juan Cabrera), Jair Pereira, Kevin Giménez (64’ Nicasio Oviedo) y Cristhian Aguada; Juan Duarte y Fabio Mendoza (46’ Aldo Espínola). DT: Luis Molinas.
Silvio Pettirossi (1): Ángelo Conrero; José Peralta, Carlos Grance, Israel Barro y Eduardo Encina; Breiner Benítez, Diego Escobar (74’ Alexander Vázquez), Tobías Gamarra (88’ Martín Rodríguez) y Júnior Maldonado; Samuel Ruiz y Óscar Dígalo (57’ Andrés Vera). DT: Félix Torres.
Gol: 21’ Samuel Ruiz (SP).
Amonestados: 55’ Tobías Gamarra, 62’ Samuel Ruiz y 90’+1’ Martín Rodríguez (SP); 67’ Mathías Martínez (3F).
Los cotejos de este sábado
Atlético Colegiales vs. Sportivo Iteño
Estadio: Luciano Zacarías.
Hora: 10:00.
Sport Colombia vs. Olimpia de Itá
Estadio: Alfonso Colmán.
Hora: 10:00.
29 de Setiembre vs. Atlántida SC
Estadio: Salustiano Zaracho.
Hora: 10:00.
Presidente Hayes vs. River Plate
Estadio: Fortín de Tacumbú.
Hora: 15:00.
12 de Octubre SD vs. Martín Ledesma
Estadio: Rafael Giménez.
Hora: 15:30.
12 de Octubre (I) vs. 24 de Setiembre
Estadio: ueno Luis Salinas.
Hora: 16:00.