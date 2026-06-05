Fútbol de Ascenso de Paraguay
05 de junio de 2026 a la - 19:40

Pettirossi golpea a domicilio al 3 de Febrero

Pettirossi desplegó sus alas para batir 1-0 al 3 de Febrero, en su visita a los Jardines del Kelito, por la undécima fecha de la Primera C.
Pettirossi desplegó sus alas para batir 1-0 al 3 de Febrero, en su visita a los Jardines del Kelito, por la undécima fecha de la Primera C.

Silvio Pettirossi se impuso al 3 de Febrero en su visita, por la mínima diferencia 1-0, teniendo como escenario el césped de River Plate, en el único cotejo disputado este viernes por la Primera División B de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). Este sábado se completará la undécima fecha con seis partidos.

Por ABC Color

Pettirossi consiguió la victoria por 1-0 de visita al 3 de Febrero, que ofició de local en los Jardines del Kelito, con el tanto de Samuel Ruiz, en la primera etapa del compromiso.

3 de Febrero 0 - Silvio Pettirossi 1

Estadio: Jardines del Kelito. Árbitro: Basilio Jara. Asistentes: Juan Bogado y Dalma Rodríguez. Cuarto árbitro: Alejandro Ramírez. Delegado APF: Marcos Ferreira.

3 de Febrero FBC (0): Cristian Silva; Mathías Martínez, Wilson Coronel, Rodrigo Cantero, Alexis Aranda (46’ Víctor Giménez); Lucas Valdez (72’ Juan Cabrera), Jair Pereira, Kevin Giménez (64’ Nicasio Oviedo) y Cristhian Aguada; Juan Duarte y Fabio Mendoza (46’ Aldo Espínola). DT: Luis Molinas.

Silvio Pettirossi (1): Ángelo Conrero; José Peralta, Carlos Grance, Israel Barro y Eduardo Encina; Breiner Benítez, Diego Escobar (74’ Alexander Vázquez), Tobías Gamarra (88’ Martín Rodríguez) y Júnior Maldonado; Samuel Ruiz y Óscar Dígalo (57’ Andrés Vera). DT: Félix Torres.

Gol: 21’ Samuel Ruiz (SP).

Amonestados: 55’ Tobías Gamarra, 62’ Samuel Ruiz y 90’+1’ Martín Rodríguez (SP); 67’ Mathías Martínez (3F).

Los cotejos de este sábado

Atlético Colegiales vs. Sportivo Iteño

Estadio: Luciano Zacarías.

Hora: 10:00.

Sport Colombia vs. Olimpia de Itá

Estadio: Alfonso Colmán.

Hora: 10:00.

29 de Setiembre vs. Atlántida SC

Estadio: Salustiano Zaracho.

Hora: 10:00.

Presidente Hayes vs. River Plate

Estadio: Fortín de Tacumbú.

Hora: 15:00.

12 de Octubre SD vs. Martín Ledesma

Estadio: Rafael Giménez.

Hora: 15:30.

12 de Octubre (I) vs. 24 de Setiembre

Estadio: ueno Luis Salinas.

Hora: 16:00.