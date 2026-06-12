Arrancó el Campeonato Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior

El certamen organizado por la Unión del Fútbol del Interior (UFI), Campeonato Nacional B, se puso en marcha en la tarde de este viernes, día feriado, en el que se disputó el primer partido de la programación correspondiente a la fecha 1 (primera fase). El resultado fue favorable para el Club 12 de Junio, de Cabañas (Caacupé), que venció al 1° de Setiembre por el marcador de 3-1, en el estadio Club Sportivo Azucarero, de Benjamín Aceval.

En la primera jornada, la nota de la fecha fue el debut de Éver Brítez, de apenas 12 años de edad (categoría 2013), en una jornada especial para el conjunto caacupeño ya que hoy cumplió 90 años de vida institucional.

Cabe recordar igualmente que en este certamen están los 14 clubes que buscarán llegar a la gloria para ser equipo de la División Intermedia en el 2027. Por su parte, la plaza de cupo directo a la División Intermedia 2027 la pelearan los representantes de Ciudad del Este, Hernandarias, Benjamín Aceval, Itapúa, Pilar, Itapé (Guairá), Pastoreo, Choré, Minga Guazu y Caacupé, respectivamente.

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Y el acto del puntapié inicial, oficial, del Campeonato Nacional B de la UFI tendrá lugar este domingo, a las 15:00, en el estadio del Club Guaraní de Fram, de la ciudad de Fram, departamento de Itapúa, donde se enfrentarán el Club Guaraní y Club Unión de Fram, de Pilar. El acto contará con la presencia del presidente de la UFI, Óscar Ramírez, y otras autoridades de la matriz del balompié de tierra adentro

Programación completa de la primera fecha (primera fase)