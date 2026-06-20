Primera victoria del Unión de Pilar en el Nacional B

El campeonato Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior cuenta con 14 clubes participantes. El ganador de la competencia logrará su ascenso a la División Intermedia 2027, el segundo nivel de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

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El segundo capítulo del torneo se abrió este sábado con dos partidos correspondientes al Grupo A.

El Deportivo Unión de Pilar se impuso en la capital de Ñeembucú sobre el 1º de Setiembre de Benjamin Aceval 1-0, en duelo desarrollado en el estadio del club Capitán Bado.

En el otro encuentro, 12 de Junio de Caacupé y Guaraní de Fram empataron 1-1, en el Teniente Fariña, en la capital de Cordillera.

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Con estos marcadores, 12 de Junio y Guaraní de Fram cuentan con 4 puntos, Deportivo Unión tiene 3 y 1º de Setiembre marcha último, con el casillero en blanco.

Las emociones continuarán este domingo, con el desarrollo de seis enfrentamientos.