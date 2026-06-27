LBD: Capitán García Ricardi y Sportivo Barrereño juegan por el pase a la final

Tras el encuentro de ida; en el que de local el Club Capitán García Ricardi remontó e igualó 3-3 con el Sportivo Barrereño, mañana domingo se disputará el partido de vuelta por las semifinales del Torneo de Primera de la Liga Barrereña de Deportes (LBD).

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El mismo está marcado para las 15:30 (13:15, para la categoría Sub-20), y el escenario que recibirá el definitorio duelo entre ambos es el Estadio del Club Sportivo Barrereño, en el que se decidirá cuál de los dos equipos será el que pasará a la gran final.

Ambos equipos llegan con mucho optimismo para lo que será el choque de mañana, con el principal objetivo de llegar a la gran final y buscar del título de campeón.