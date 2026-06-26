El VAR llega a la División Intermedia

La implementación del VAR en el torneo de la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol, se dará en partidos puntuales, no en todos, debido a que varios escenarios no cuentan con la infraestructura para el montaje de los equipamientos técnicos.

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“En el marco del proceso permanente de fortalecimiento y profesionalización las competiciones, se ha dispuesto la aplicación de la herramienta tecnológica VAR (Video Assistant Referee) en tres encuentros correspondientes a la fecha 12 del torneo de la División Intermedia”, anunció la central de nuestro balompié.

Para la APF, “con la aplicación del sistema de videoarbitraje se busca el fortalecimiento en la profesionalización de las competiciones”.

Los enfrentamientos en los que se aplicará la tecnología

General Caballero JLM vs. Fernando de la Mora

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Sol de América vs. 12 de Junio de Villa Hayes

Independiente de Campo Grande vs. Benjamín Aceval de Villa Hayes

La nota refiere igualmente: “La implementación de esta herramienta responde al compromiso institucional de la APF de continuar incorporando mecanismos que contribuyan a la competencia justa, transparente y con mayores estándares de calidad”.

El informe indica: “Esta medida forma parte de una política integral orientada a elevar los niveles de organización, integridad deportiva, y confianza de todos los actores involucrados: clubes, jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, dirigentes y aficionados”.