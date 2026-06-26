Fútbol de Intermedia
26 de junio de 2026 a la - 15:23

El VAR llega a la División Intermedia

Blas Antonio "Lele" Romero, con insignia FIFA desde el 2024, en la cabina del VAR. A partir de la fecha 12 de la División Intermedia, la tecnología será aplicada en el torneo de la segunda categoría, con el objetivo de minimizar los errores.
Blas Antonio "Lele" Romero, con insignia FIFA desde el 2024, en la cabina del VAR. A partir de la fecha 12 de la División Intermedia, la tecnología será aplicada en el torneo de la segunda categoría, con el objetivo de minimizar los errores.APF

La Asociación Paraguaya de Fútbol anunció la implementación del videoarbitraje en la División Intermedia a partir de la decimosegunda fecha que se disputa este fin de semana.

Por ABC Color

La implementación del VAR en el torneo de la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol, se dará en partidos puntuales, no en todos, debido a que varios escenarios no cuentan con la infraestructura para el montaje de los equipamientos técnicos.

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“En el marco del proceso permanente de fortalecimiento y profesionalización las competiciones, se ha dispuesto la aplicación de la herramienta tecnológica VAR (Video Assistant Referee) en tres encuentros correspondientes a la fecha 12 del torneo de la División Intermedia”, anunció la central de nuestro balompié.

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Para la APF, “con la aplicación del sistema de videoarbitraje se busca el fortalecimiento en la profesionalización de las competiciones”.

Los enfrentamientos en los que se aplicará la tecnología

General Caballero JLM vs. Fernando de la Mora

Sol de América vs. 12 de Junio de Villa Hayes

Independiente de Campo Grande vs. Benjamín Aceval de Villa Hayes

La nota refiere igualmente: “La implementación de esta herramienta responde al compromiso institucional de la APF de continuar incorporando mecanismos que contribuyan a la competencia justa, transparente y con mayores estándares de calidad”.

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El informe indica: “Esta medida forma parte de una política integral orientada a elevar los niveles de organización, integridad deportiva, y confianza de todos los actores involucrados: clubes, jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, dirigentes y aficionados”.