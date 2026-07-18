Fulgencio Yegros avanza en la Copa Paraguay 2026

Perteneciente al circuito de la Primera División C, Fulgencio Yegros de Ñemby logró apartar de la Copa Paraguay 2026 al 24 de Setiembre de Areguá, de la Primera B.

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El duelo, celebrado en la compañía Valle Pucú, de la capital del departamento Central, finalizó 2-2 en tiempo normal y 4-2 para los tricolores en el desempate.

En la siguiente instancia, Fulgencio Yegros lidiará con otra gran sorpresa de la Copa de Todos, el 4 de Mayo de Capiibary, monarca departamental de San Pedro.

La crisis de Los Bravos del 24 se va agudizando, ya que a la mala campaña en el torneo de la “B” se suma esta eliminación contra un adversario de una categoría inferior.

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Estadio: Próculo Cortázar. Árbitro: José Franco. Asistentes: Saturnino Cáceres y Tania Martínez. Cuarto árbitro: Alejandro Ramírez.

24 de Setiembre: Wilson Gómez; Alexis Peña (46’ Anderson Medina), José Leguizamón, Diego del Valle y Cristian Blanco (83’ Cándido Meza); Felipe Cabrera (31’ César Benítez), Santiago Dupuy (68’ Jenier Anaya), Armando Pessolani y Daniel de Alba; Jonathan Florenciáñez y Derlis Alegre Amante. D.T.: Gerardo Ferreira.

Fulgencio Yegros: Junior Aguilar; Michael Pereira (60’ Enzo Quintana), Guillermo Vázquez, Víctor Barrientos y Arturo Benítez; José Ferreira (46’ Alan Gaona), Axel Acosta (64′ Marcos Brítez), Mauricio Cantero y Juan Martínez; Enzo Brizuela (46’ César Gamarra) y Fernando Páez. D.T.: Adan Amarilla.

Goles: 9’ Guillermo Vázquez y 53’ Víctor Barrientos (FY); 63’ Daniel de Alba y 87’ Armando Pessolani (24S). Anotaron en penales: Guillermo Vázquez, Juan Martínez, César Gamarra y Junior Aguilar (FY); Armando Pessolani y Jonathan Florenciáñez (24S). Malograron: Cándido Meza y Anderson Medina (24S). Amonestados: 34’ Diego del Valle y 52’ José Leguizamón (24S); 67’ Guillermo Vázquez y 72’ Enzo Quintana (FY).