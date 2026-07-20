Unión y 3 Corrales completan el lote de clasificados del Nacional B

A la última fecha de la fase regular del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior llegaron ya clasificados: Ciudad Nueva y 3 de Febrero de Ciudad del Este, Guaraní de Minga Guazú, Guaraní de Fram, Pastoreo FC de Juan Manuel Frutos y Quinceno FC de Itapé.

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Cuatro clubes pugnaban por dos plazas: Deportivo Unión de Pilar y 3 Corrales de Ciudad del Este salieron airosos.

El club pilarense pasó con una contundente victoria por 4-0 sobre el 12 de Junio de Caacupé, mientras que Corrales le ganó por 1-0 al 13 de Junio de Ciudad del Este.

En otros enfrentamientos, Guaraní de Fram goleó 8-0 a 1º de Setiembre de Benjamín Aceval, Patriotas de Hernandarias se despidió con una aplastante victoria por 6-0 al 3 de Febrero de Ciudad del Este, Pastoreo derrotó 4-1 a Ciudad Nueva de Ciudad del Este y Quinceno FC de Itapé derrotó 2-0 a Guaraní de Minga Guazú.

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La competencia arrancó con 14 clubes, de los cuales seis quedaron al margen: 12 de Junio, 1º de Setiembre, Patriotas, 13 de Junio, Deportivo Británico de Presidente Franco y Choré Central.

La segunda etapa será con el sistema de todos contra todos, a dos ruedas (14 fechas). Los cuatro primeros avanzarán a las semifinales.