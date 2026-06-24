La Primera C, en línea de reanudación

La Primera División C es la cuarta y última categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Cuenta con 12 clubes participantes y su campeonato, de dos ruedas corridas, otorga dos plazas a la Primera B.
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El Consejo de la Divisional de la “C” confirmó los días, horarios y escenarios para el desarrollo de los partidos de la quinta ronda.
La cartelera establece estos enfrentamientos:
Sábado 27 de junio
Humaitá FBC vs. General Caballero de Campo Grande
Estadio: Eleuterio Sánchez, Mariano Roque Alonso.
Horario: 15:00.
General Caballero de Zeballos Cue vs. Valois Rivarola
Estadio: Hugo Bogado Vaceque.
Horario: 15:00.
Sport Colonial vs. Deportivo Pinozá
Estadio: Celestino Mongelós, Santa Ana.
Horario: 15:00.
Pilcomayo FBC vs. General Díaz
Estadio: Agustín Báez, Mariano Roque Alonso.
Horario: 15:00.
Domingo 28
Oriental vs. Atlético Juventud
Estadio: Gregorio Sarubbi, Zeballos Cue.
Horario: 15:00.
Lunes 29
Capitán Figari vs. Fulgencio Yegros
Estadio: Emiliano Ghezzi, Vista Alegre.
Horario: 10:00. Este duelo contará con proyección televisiva.