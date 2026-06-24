Fútbol de Ascenso de Paraguay
24 de junio de 2026 a la - 11:13

La Primera C, en línea de reanudación

Equipo de Pilcomayo de Mariano Roque Alonso, que se encuentra en lo más alto de la clasificación de la Primera División C, tras cuatro rondas disputadas.
Equipo de Pilcomayo de Mariano Roque Alonso, que se encuentra en lo más alto de la clasificación de la Primera División C, tras cuatro rondas disputadas.APF

Todo el circuito de ascenso de la Asociación Paraguaya de Fútbol paró durante el desarrollo de la fase de grupos del Mundial 2026. Las acciones se reinician el fin de semana. La Primera División C se encuentra en la línea de reanudación.

Por ABC Color

La Primera División C es la cuarta y última categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Cuenta con 12 clubes participantes y su campeonato, de dos ruedas corridas, otorga dos plazas a la Primera B.

Lea más: La División Intermedia se reanuda el fin de semana

El Consejo de la Divisional de la “C” confirmó los días, horarios y escenarios para el desarrollo de los partidos de la quinta ronda.

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La cartelera establece estos enfrentamientos:

Sábado 27 de junio

Humaitá FBC vs. General Caballero de Campo Grande

Estadio: Eleuterio Sánchez, Mariano Roque Alonso.

Horario: 15:00.

General Caballero de Zeballos Cue vs. Valois Rivarola

Estadio: Hugo Bogado Vaceque.

Horario: 15:00.

Sport Colonial vs. Deportivo Pinozá

Estadio: Celestino Mongelós, Santa Ana.

Horario: 15:00.

Pilcomayo FBC vs. General Díaz

Estadio: Agustín Báez, Mariano Roque Alonso.

Horario: 15:00.

El último del promedio al cabo de la temporada quedará al margen del circuito en el 2027.
El último del promedio al cabo de la temporada quedará al margen del circuito en el 2027.

Domingo 28

Oriental vs. Atlético Juventud

Estadio: Gregorio Sarubbi, Zeballos Cue.

Horario: 15:00.

Lunes 29

Capitán Figari vs. Fulgencio Yegros

Estadio: Emiliano Ghezzi, Vista Alegre.

Horario: 10:00. Este duelo contará con proyección televisiva.