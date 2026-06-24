La Primera C, en línea de reanudación

La Primera División C es la cuarta y última categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Cuenta con 12 clubes participantes y su campeonato, de dos ruedas corridas, otorga dos plazas a la Primera B.

Lea más: La División Intermedia se reanuda el fin de semana

El Consejo de la Divisional de la “C” confirmó los días, horarios y escenarios para el desarrollo de los partidos de la quinta ronda.

La cartelera establece estos enfrentamientos:

Sábado 27 de junio

Humaitá FBC vs. General Caballero de Campo Grande

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estadio: Eleuterio Sánchez, Mariano Roque Alonso.

Horario: 15:00.

General Caballero de Zeballos Cue vs. Valois Rivarola

Estadio: Hugo Bogado Vaceque.

Horario: 15:00.

Sport Colonial vs. Deportivo Pinozá

Estadio: Celestino Mongelós, Santa Ana.

Horario: 15:00.

Pilcomayo FBC vs. General Díaz

Estadio: Agustín Báez, Mariano Roque Alonso.

Horario: 15:00.

Domingo 28

Oriental vs. Atlético Juventud

Estadio: Gregorio Sarubbi, Zeballos Cue.

Horario: 15:00.

Lunes 29

Capitán Figari vs. Fulgencio Yegros

Estadio: Emiliano Ghezzi, Vista Alegre.

Horario: 10:00. Este duelo contará con proyección televisiva.