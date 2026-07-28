Fútbol de Ascenso de Paraguay
28 de julio de 2026 a la - 10:44

Dos partidos cierran este martes el 16º capítulo de la Intermedia

El estadio del Deportivo Capiatá albergará esta tarde el partido entre Atlético Tembetary y Resistencia.
El estadio del Deportivo Capiatá albergará esta tarde el partido entre Atlético Tembetary y Resistencia.Redes sociales

La decimosexta fecha de la División Intermedia será completada este martes con dos partidos, que se desarrollarán en Capiatá y Asunción.

Por ABC Color

La ronda de inicio de la rueda de las revanchas de la División Intermedia (16ª), la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol propone el desarrollo de dos enfrentamientos para este martes.

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El choque de primer turno se cumplirá en Asunción, mientras que el de fondo será en Asunción. El programa:

Atlético Tembetary vs. Resistencia

Estadio: Erico Galeano.

Horario: 17:00.

Árbitro: Fabio Villalba.

Asistentes: Denis López y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.

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Independiente CG vs. Deportivo Capiatá

Estadio: Ricardo Grégor.

Horario: 19:30.

Árbitro: Juan Eduardo López.

Asistentes: Jorge Gómez y Marcelo Almada.

Cuarto árbitro: Blas Medina.