Dos partidos cierran este martes el 16º capítulo de la Intermedia

La ronda de inicio de la rueda de las revanchas de la División Intermedia (16ª), la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol propone el desarrollo de dos enfrentamientos para este martes.
Lea más: 12 de Junio de Villa Hayes vence sobre el final del partido al 3 de Noviembre
El choque de primer turno se cumplirá en Asunción, mientras que el de fondo será en Asunción. El programa:
Atlético Tembetary vs. Resistencia
Estadio: Erico Galeano.
Horario: 17:00.
Árbitro: Fabio Villalba.
Asistentes: Denis López y Jeremías Cohene.
Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.
Independiente CG vs. Deportivo Capiatá
Estadio: Ricardo Grégor.
Horario: 19:30.
Árbitro: Juan Eduardo López.
Asistentes: Jorge Gómez y Marcelo Almada.
Cuarto árbitro: Blas Medina.