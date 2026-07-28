La marcha del Nacional B de la UFI

De la decimoquinta edición del campeonato Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior, iniciado el 12 de junio, intervinieron inicialmente 14 clubes.

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Al cabo de la fase regular quedaron al margen 12 de Junio de Caacupé, 1º de Setiembre de Benjamín Aceval, Patriotas de Hernandarias, 13 de Junio de Ciudad del Este, Deportivo Británico de Presidente Franco y Choré Central.

La segunda fase octogonal se desarrolla con el formato de todos contra todos, a dos ruedas. Luego de la decimocuarta ronda, los cuatro elencos de mayor puntaje avanzarán a las semifinales.

A diferencia de la edición anterior, en la que el campeón (15 de Mayo de Itapé) debió jugar un repechaje por el ascenso contra el segundo de la Primera División B de la APF, en esta oportunidad el monarca subirá de manera directa a la División Intermedia.

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Los enfrentamientos de la segunda fecha son: Guaraní de Minga Guazú-Deportivo Unión de Pilar, 3 de Febrero de Ciudad del Este-Quinceno FC de Itapé, Ciudad Nueva de Ciudad del Este-Pastoreo y Guaraní de Fram-3 Corrales de Ciudad del Este.