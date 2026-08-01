Resistencia se impone y deja en zona de riesgo a Tacuary

El partido de la decimoséptima fecha de la División Intermedia, entre Resistencia y Tacuary, se disputó en la mañana de este sábado en el capitalino barrio Ricardo Brugada, popularmente conocido como la Chacarita, o el Bajo.

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El Triángulo rojo ganó por 3-1 contra el Buque barriojarense, que había modificado su plantel para la segunda rueda, con la expectativa de mejorar su campaña. Sin embargo, le cuesta encadenar presentaciones positivas.

Al minuto 45, el experimentado volante ofensivo Edsson Riveros adelantó al “Resi”, mientras que al 55, Tacuary llegó a la paridad mediante la conversión de Junior Franco.

El conjunto local inclinó la balanza a su favor al 89, mediante la conquista de Fernando Ruiz Díaz, liquidando al expediente al 95, a través de Jonathan Gómez.

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Resistencia escaló al sexto puesto del torneo de la segunda categoría, mientras que Tacuary marcha 13º, tanto en las posiciones como en el promedio. Al cabo de la temporada, tres clubes descenderán a la Primera División B, o al Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.

Estadio: Tomás Beggan Correa. Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: Aníbal Esteche y Paulo López. Cuarto árbitro: Fernando Villalba.

Resistencia: Juan López; Aquilino Giménez (61’ Fernando Ruiz Díaz), Abel Brítez, Gonzalo Medina y Yony Villazanti; Fernando Escobar (69’ Brandon Barbas), Stevens Gómez, Nolberto Báez y Marcelo Sánchez (69’ Patrocinio Alvarenga); Edsson Riveros (52’ Alexis Delgado) y Aníbal Vega (69’ Jonathan Gómez). D.T.: Ángel Martínez.

Tacuary: Favio Marín; Alexis Aguilera (72’ Luiz Martínez), Jesús Asta, Junior Franco y Rodney Pedrozo; Néstor Salinas (46’ Alcides Valdez), Blas Díaz (11’ Joshua Vera), Felipe Ferro y Fernando Cabrera (46’ Pedro Arce); Santiago Salcedo (80’ Marcos Caballero) y Martín Núñez. D.T.: Braulio Armoa.

Goles: 45’ Edsson Riveros, 89’ Fernando Ruiz Díaz y 95’ Jonathan Gómez (R); 55’ Junior Franco (T). Amonestados: 31’ Santiago Salcedo, 44’ Fernando Cabrera, 45’ Jesús Asta (T); 49’ Abel Brítez y 95’ Jonathan Gómez (R). Expulsado: 90’ Jesús Asta (T).