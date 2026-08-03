Guaraní de Fram comanda el Nacional B de la UFI

De la segunda etapa del Nacional B de la UFI intervienen ocho clubes, de los cuales cuatro avanzarán a las finales. La competencia otorga una plaza a la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

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Guaraní de Fram quedó como solitario líder del octogonal al vencer por 3-2 al 3 Corrales de Ciudad del Este.

En la capital del Alto Paraná, 3 de Febrero de Ciudad del Este y Quinceno FC de Itapé igualaron 0-0 y se encuentran en la zona de clasificación a la penúltima fase del campeonato.

El Guaraní de Minga Guazú impuso su condición de local contra Unión de Pilar, al que venció por 2-0.

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Ciudad Nueva de Ciudad del Este le ganó por 1-0 al Pastoreo FC, completándose así el segundo capítulo de la segunda fase del torneo, del que participaron inicialmente 14 elencos.

Posiciones: Guaraní de Fram 6 puntos, Quinceno FC 4, 3 de Febrero 4, Ciudad Nueva 4, Guaraní de Minga Guazú 3, 3 Corrales 1, Pastoreo FC 0 y Unión de Pilar 0.