Duelos en Capiatá y Carapeguá por la División Intermedia

Los estadios del Deportivo Capiatá y el Municipal de Carapeguá albergarán este lunes los partidos complementarios de la decimoséptima fecha de la División Intermedia.
Lea más: Deportivo Santaní se ubica a tres puntos de la zona de ascenso
La competencia consta de 30 rondas, tras las cuales los dos clubes de mayor puntaje (campeón y vice) ascenderán a la Primera División, mientras que los tres últimos del promedio descenderán a la Primera B o eventualmente al Nacional B, aunque en el certamen de la UFI, la participación es opcional.
El programa de enfrentamientos de la jornadas es el siguiente:
3 de Noviembre vs. Sportivo Carapeguá
Estadio: Erico Galeano.
Horario: 17:00.
Árbitro: Aldo Quiñónez.
Asistentes: Carlos Sánchez y Noel Duarte.
Cuarto árbitro: Jhonatan González.
Paraguarí AC vs. Deportivo Capiatá
Estadio: Municipal de Carapeguá.
Horario: 19:30.
Árbitro: Fabio Villalba.
Asistentes: Éver Delgado y Lucio García.
Cuarto árbitro: José Franco.