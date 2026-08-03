Duelos en Capiatá y Carapeguá por la División Intermedia

Los estadios del Deportivo Capiatá y el Municipal de Carapeguá albergarán este lunes los partidos complementarios de la decimoséptima fecha de la División Intermedia.

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La competencia consta de 30 rondas, tras las cuales los dos clubes de mayor puntaje (campeón y vice) ascenderán a la Primera División, mientras que los tres últimos del promedio descenderán a la Primera B o eventualmente al Nacional B, aunque en el certamen de la UFI, la participación es opcional.

El programa de enfrentamientos de la jornadas es el siguiente:

3 de Noviembre vs. Sportivo Carapeguá

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Estadio: Erico Galeano.

Horario: 17:00.

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Carlos Sánchez y Noel Duarte.

Cuarto árbitro: Jhonatan González.

Paraguarí AC vs. Deportivo Capiatá

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 19:30.

Árbitro: Fabio Villalba.

Asistentes: Éver Delgado y Lucio García.

Cuarto árbitro: José Franco.