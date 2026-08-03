Fútbol de Intermedia
03 de agosto de 2026 a la - 10:35

Duelos en Capiatá y Carapeguá por la División Intermedia

El estadio del Deportivo Capiatá albergará el partido de primer turno del día, a ser animado por 3 de Noviembre y Sportivo Carapeguá.
El estadio del Deportivo Capiatá albergará el partido de primer turno del día, a ser animado por 3 de Noviembre y Sportivo Carapeguá.Redes sociales

El decimoséptimo capítulo de la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro fútbol, se cierra este lunes con dos partidos, a celebrarse en Capiatá y Carapeguá.

Por ABC Color

Los estadios del Deportivo Capiatá y el Municipal de Carapeguá albergarán este lunes los partidos complementarios de la decimoséptima fecha de la División Intermedia.

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La competencia consta de 30 rondas, tras las cuales los dos clubes de mayor puntaje (campeón y vice) ascenderán a la Primera División, mientras que los tres últimos del promedio descenderán a la Primera B o eventualmente al Nacional B, aunque en el certamen de la UFI, la participación es opcional.

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El programa de enfrentamientos de la jornadas es el siguiente:

3 de Noviembre vs. Sportivo Carapeguá

Estadio: Erico Galeano.

Horario: 17:00.

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Carlos Sánchez y Noel Duarte.

Cuarto árbitro: Jhonatan González.

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Paraguarí AC vs. Deportivo Capiatá

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 19:30.

Árbitro: Fabio Villalba.

Asistentes: Éver Delgado y Lucio García.

Cuarto árbitro: José Franco.