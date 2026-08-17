Fútbol de Intermedia, en Capiatá y Mallorquín

La División Intermedia, la segunda categoría de nuestro fútbol, se encuentra en su tramo culminante, por lo que los puntos en disputa son fundamentales, tanto en la lucha por los dos puestos de ascenso, como en la permanencia.

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El 3 de Noviembre del barrio San Pablo, prácticamente condenado al descenso, enfrenta al Atlético Tembetary, en Capiatá, en tanto que el General Caballero de Juan León Mallorquín recibe a Tacuary. El Rojo de Ka’arendy debe ganar para volver a situarse en el segundo puesto, detrás del líder 12 de Junio de Villa Hayes.

El programa

3 de Noviembre vs. Tembetary

Estadio: Erico Galeano.

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Horario: 16:30.

Árbitro: Juan Jara.

Asistentes: Pedro Ríos y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: José Franco.

General Caballero JLM vs. Tacuary

Estadio: Ka’arendy.

Horario: 19:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Luis Onieva y Carmelo Candia.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: Juan Gabriel Benítez.

AVAR: Milciades Saldívar.