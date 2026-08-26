Cartelera definida del Nacional B de la UFI

El campeonato Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior, en su decimoquinta edición, otorga una plaza directa a la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

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Esta segunda etapa, de la que participan ocho clubes, es la más extensa del torneo, ya que se desarrolla con el formato de todos contra todos, a dos ruedas, hasta totalizar 14 rondas.

Los cuatro clubes con mayor puntaje avanzarán a las semifinales, de acuerdo al sistema de competición.

Los partidos del próximo domingo se cumplirán en Juan Manuel Frutos (departamento de Caaguazú), Minga Guazú y Ciudad del Este (Alto Paraná), y Fram (Itapúa).

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Guaraní Fram lidera la competencia, seguido por los tres clubes esteños, 3 Corrales, Ciudad Nueva y 3 de Febrero, en ese orden.