Fútbol de Ascenso de Paraguay
26 de agosto de 2026 a la - 14:08

Cartelera definida del Nacional B de la UFI

Equipo de 3 Corrales de Ciudad del Este, que se encuentra en la zona de clasificación a las semifinales del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.
Equipo de 3 Corrales de Ciudad del Este, que se encuentra en la zona de clasificación a las semifinales del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.Club 3 Corrales

La sexta fecha de la segunda fase del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior se desarrollará el domingo, uno en horario matinal y tres en el turno vespertino.

Por ABC Color

El campeonato Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior, en su decimoquinta edición, otorga una plaza directa a la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

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Esta segunda etapa, de la que participan ocho clubes, es la más extensa del torneo, ya que se desarrolla con el formato de todos contra todos, a dos ruedas, hasta totalizar 14 rondas.

Los cuatro clubes con mayor puntaje avanzarán a las semifinales, de acuerdo al sistema de competición.

Los partidos del próximo domingo se cumplirán en Juan Manuel Frutos (departamento de Caaguazú), Minga Guazú y Ciudad del Este (Alto Paraná), y Fram (Itapúa).

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Guaraní Fram lidera la competencia, seguido por los tres clubes esteños, 3 Corrales, Ciudad Nueva y 3 de Febrero, en ese orden.

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