Carapeguá sorprende al puntero 12 de Junio en su casa

El Potro visitó a 12 de Junio en Villa Hayes para derrotarlo por 1 gol contra 0 y dejar a los chaqueños sin posibilidad de seguir solitarios en la vanguardia del torneo de la Intermedia del fútbol paraguayo.

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12 de Junio ahora comparte la punta con Gral. Caballero de JLM que igualó su línea con 43 puntos, luego de la victoria de los esteños contra Deportivo Capiatá, en el juego sabatino por la fecha 21.

En cuanto al juego en el Bajo Chaco, el gol del triunfo carapegueño fue desde el punto penal, a través de Jorge Quintana, a los 69 minutos.

En la ronda 22, 12 de Junio jugará contra Benjamín Aceval y Sportivo Carapeguá recibirá a Paraguarí.

Síntesis del partido

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12 de Junio VH 0 - Sportivo Carapeguá 1

Estadio: Facundo De León Fossati. Árbitro: David Ojeda. Asistentes: Roberto Cañete y Nancy Fernández. Cuarto árbitro: Samuel Morales. VAR: Juan Gabriel Benítez. AVAR: Carmelo Candia.

Alineaciones

12 de Junio VH 0: Diego Aranda; Matías Argüello, Natanael Samaniego, Axel Loncharich y Ángel Aquino (78’ Aldo Parra); Hernán Pérez (70’ Cristhian Riveros), Gastón Pinedo, Diego Valdez (63’ Florencio Yudis) y Héctor Lezcano (63’ Ariel Recalde); Luis Núñez (63’ Marco González) y Augusto Giménez. DT: Arturo Villasanti.

Sportivo Carapeguá 1: Bernardo Medina; Ulises González, Jorge Rodríguez, Édgar Benítez e Isaías Obregón; Fernando Delvalle (62’ Braian Brítez), Josías Bobadilla (80’ Aldo Vera), Derlis Orué y Ángelo Cabrera (75’ Juan Barrios); Jorge Quintana (75’ Hugo González) y Leonardo Galeano (80’ Ricardo Cardozo). DT: Gustavo Cañete.

Gol: 69’ Jorge Quintana, de penal (SC).

Amonestados: 53’ Gastón Pinedo (12); 45’+1’ Josías Bobadilla, 55’ Ángelo Cabrera, 81’ Derlis Orué y 85’ Bernardo Medina (SC).

Juegos del lunes 31 de agosto

Dos partidos cerrarán la Fecha 21 de la Intermedia, este lunes:

Paraguarí AC vs. Resistencia SC

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Hora: 16:00.

Árbitro: Víctor Robles.

Asistentes: Víctor Dávalos y Noel Duarte.

Cuarto árbitro: José Franco.

Encarnación FC vs. Benjamín Aceval

Estadio: Villa Alegre.

Hora: 18:30.

Árbitro: Giancarlos Juliadoza.

Asistentes: Juan Mendoza y José Mercado.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: José Armoa.

AVAR: Esteban Testta.