Fútbol de Intermedia
28 de agosto de 2026 a la - 20:32

Gral. Caballero JLM derrota a Capiatá y trepa a la cima de la Intermedia

Juan León Mallorquín y Deportivo Capiatá disputaron uno de los juegos que iniciaron la Fecha 21 del torneo de la División Intermedia, este viernes.
Juan León Mallorquín y Deportivo Capiatá disputaron uno de los juegos que iniciaron la Fecha 21 del torneo de la División Intermedia, este viernes.

General Caballero de Juan León Mallorquín le ganó 2-1 a Deportivo Capiatá, en el encuentro por la fecha 21 del torneo de la División Intermedia 2026. El juego de este viernes se escenificó en el Estadio Ka’arendy de los militares.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

El General de Mallorquín se impuso por la mínima, 2 goles contra 1, al Deportivo Capiatá en el arranque de la Fecha 21 del torneo de la División Intermedia de la Asociación Paraguaya de Fútbol, y ascendió a la cima de la tabla de puntuaciones provisoriamente, compartiendo el sitial con el 12 de Junio de Villa Hayes, que juega este domingo.

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Por ahora, el primer puesto comparten el “12″ y Gral. Caballero JLM, con 43 puntos, sin embargo, los villahayenses todavía pueden recuperar en solitario la vanguardia, pues deben recibir a Sportivo Carapeguá, para cumplir su compromiso de esta fecha.

Gral. Caballero JLM 2 - Deportivo Capiatá 1

En cuanto al juego entre Gral. Caballero y Deportivo Capiatá, en el primer tiempo se produjeron todos los goles, donde el cuadro dueño de casa cerró con 2-1 favorable.

Manuel Romero convirtió el primero gol a favor de los locales, para adelantar a Gral. Caballero, en la etapa inicial, a los 23′.

Casi 10 minutos mas tarde, a los 32’, Jorge Benítez puso la paridad provisoria para el Escobero.

Pero los anfitriones volvieron a adelantarse en el marcador 2-1 por medio de Axel Baigorria, al minuto de tiempo adicional (45+1′).

* Juegos programados. Este sábado prosigue la Fecha 21 del certamen, con estos partidos:

10:00 Fernando de la Mora vs. Tacuary

Estadio Emiliano Ghezzi

10:00 Deportivo Santaní vs. Tembetary

Estadio Juan José Vázquez - San Estanislao

Domingo 30 de agosto

10:00 Guaireña vs. Sol de América

Estadio Parque del Guairá - Villarrica

10:00 12 de Junio vs. Carapeguá

Estadio Facundo Deleón Fossati - Villa Hayes

Lunes 31 de agosto

16:00 Paraguarí vs. Resistencia

Estadio Municipal de Carapeguá

18:30 Encarnación vs. Benjamín Aceval

Estadio Villa Alegre de Encarnación.