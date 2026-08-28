Gral. Caballero JLM derrota a Capiatá y trepa a la cima de la Intermedia

El General de Mallorquín se impuso por la mínima, 2 goles contra 1, al Deportivo Capiatá en el arranque de la Fecha 21 del torneo de la División Intermedia de la Asociación Paraguaya de Fútbol, y ascendió a la cima de la tabla de puntuaciones provisoriamente, compartiendo el sitial con el 12 de Junio de Villa Hayes, que juega este domingo.

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Por ahora, el primer puesto comparten el “12″ y Gral. Caballero JLM, con 43 puntos, sin embargo, los villahayenses todavía pueden recuperar en solitario la vanguardia, pues deben recibir a Sportivo Carapeguá, para cumplir su compromiso de esta fecha.

Gral. Caballero JLM 2 - Deportivo Capiatá 1

En cuanto al juego entre Gral. Caballero y Deportivo Capiatá, en el primer tiempo se produjeron todos los goles, donde el cuadro dueño de casa cerró con 2-1 favorable.

Manuel Romero convirtió el primero gol a favor de los locales, para adelantar a Gral. Caballero, en la etapa inicial, a los 23′.

Casi 10 minutos mas tarde, a los 32’, Jorge Benítez puso la paridad provisoria para el Escobero.

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Pero los anfitriones volvieron a adelantarse en el marcador 2-1 por medio de Axel Baigorria, al minuto de tiempo adicional (45+1′).

* Juegos programados. Este sábado prosigue la Fecha 21 del certamen, con estos partidos:

10:00 Fernando de la Mora vs. Tacuary

Estadio Emiliano Ghezzi

10:00 Deportivo Santaní vs. Tembetary

Estadio Juan José Vázquez - San Estanislao

Domingo 30 de agosto

10:00 Guaireña vs. Sol de América

Estadio Parque del Guairá - Villarrica

10:00 12 de Junio vs. Carapeguá

Estadio Facundo Deleón Fossati - Villa Hayes

Lunes 31 de agosto

16:00 Paraguarí vs. Resistencia

Estadio Municipal de Carapeguá

18:30 Encarnación vs. Benjamín Aceval

Estadio Villa Alegre de Encarnación.