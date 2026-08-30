Danza azul en el Parque del Guairá

El Danzarín salió airoso del Parque del Guairá, tras derrotar 1-0 a los locales, con el tanto de Fernando Leguizamón a los 27’ del encuentro, consiguiendo un importante resultado para seguir con el buen torneo que está realizando en la Intermedia del certamen de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

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Para la fecha entrante, el team villaelisense recibirá en territorio azul al nuevo puntero, General Caballero JLM, el jueves 3 de septiembre a las 19:00, mientras los guaireños van a la Chacarita para enfrentar a Resistencia, el viernes 4 de septiembre, a partir de las 19:00.

Síntesis del partido

Guaireña FC 0 - Sol de América 1

Estadio: Parque del Guairá. Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: Cristóbal Alderete y Paulo López. Cuarto árbitro: Jhonatan González.

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Alineaciones

Guaireña FC 0: Alejandro Machuca; Jaime Peralta, Hugo Portillo, José Arias y Elías Brítez (68’ Marcos Andino); Cornelio González (46’ Aarón Monges), Erwin Quintana (59’ Matías Méndez), Jorge Mendoza y Cristian Paredes (59’ Luis Araújo); Jefferson Torales y Édgar González (46’ Alejandro Arce). DT: Carlos Duarte.

Sol de América 1: Tulio Schwarz; Jorge González (73’ Jorge Mora), Rodrigo Duarte, Franco Ortellado y Wilson Ibarrola (62’ Víctor Benítez); Fernando Leguizamón (86’ Alfredo Martínez), Víctor Argüello, Brahian Fernández y Gustavo Manzur; Julio Rivarola (86’ Orlando Colmán) y Marcos Gaona (62’ Enzo Rodas). DT: Héctor Marecos.

Gol: 27’ Fernando Leguizamón (SA).

Amonestados: 37’ Jefferson Torales, 75’ Luis Araújo y 80’ Alejandro Arce (G); 66’ Rodrigo Duarte, 70’ Jorge González y 72’ Fernando Leguizamón (SA).

Juegos del lunes 31 de agosto

Dos partidos cerrarán la Fecha 21 de la Intermedia, este lunes:

Paraguarí AC vs. Resistencia SC

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Hora: 16:00.

Árbitro: Víctor Robles.

Asistentes: Víctor Dávalos y Noel Duarte.

Cuarto árbitro: José Franco.

Encarnación FC vs. Benjamín Aceval

Estadio: Villa Alegre.

Hora: 18:30.

Árbitro: Giancarlos Juliadoza.

Asistentes: Juan Mendoza y José Mercado.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: José Armoa.

AVAR: Esteban Testta.