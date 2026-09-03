Duelos dominicales del Nacional B en tres departamentos

Dos de los enfrentamientos dominicales, correspondientes a la séptima ronda de la segunda etapa del Nacional B de la UFI se desarrollarán en Alto Paraná. Uno se cumplirá en Guairá y otro en Ñeembucú.

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Son ocho los clubes que intervienen en esta fase de la competencia, que otorga una plaza directa a la División Intermedia. Al cabo de las 14 rondas, los cuatro equipos de mayor puntaje se clasificarán a las semifinales.

Guaraní de Fram (Itapúa), 3 Corrales y Ciudad Nueva de Ciudad del Este (Alto Paraná), y Quinceno FC de Itapé (Guairá), se encuentran en la línea de clasificación.

Si la etapa culminase hoy, quedarían al margen 3 de Febrero de Cuidad del Este (Alto Paraná), Pastoreo FC de Juan Manuel Frutos (Caaguazú), Guaraní de Minga Guazú (Alto Paraná) y Deportivo Unión de Pilar (Ñeembucú), que virtualmente ya se encuentra eliminado.