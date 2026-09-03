Fútbol de Ascenso de Paraguay
03 de septiembre de 2026 a la - 16:28

Duelos dominicales del Nacional B en tres departamentos

Campeón de la edición anterior del Nacional B, el 15 de Mayo de Itapé compite en el torneo 2026 con su nueva denominación, Quinceno FC.
Campeón de la edición anterior del Nacional B, el 15 de Mayo de Itapé compite en el torneo 2026 con su nueva denominación, Quinceno FC.Club 15 de Mayo de Itapé

El próximo domingo se disputarán por partidos de la séptima fecha, segunda fase del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior, en tres departamentos.

Por ABC Color

Dos de los enfrentamientos dominicales, correspondientes a la séptima ronda de la segunda etapa del Nacional B de la UFI se desarrollarán en Alto Paraná. Uno se cumplirá en Guairá y otro en Ñeembucú.

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Son ocho los clubes que intervienen en esta fase de la competencia, que otorga una plaza directa a la División Intermedia. Al cabo de las 14 rondas, los cuatro equipos de mayor puntaje se clasificarán a las semifinales.

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Guaraní de Fram (Itapúa), 3 Corrales y Ciudad Nueva de Ciudad del Este (Alto Paraná), y Quinceno FC de Itapé (Guairá), se encuentran en la línea de clasificación.

Si la etapa culminase hoy, quedarían al margen 3 de Febrero de Cuidad del Este (Alto Paraná), Pastoreo FC de Juan Manuel Frutos (Caaguazú), Guaraní de Minga Guazú (Alto Paraná) y Deportivo Unión de Pilar (Ñeembucú), que virtualmente ya se encuentra eliminado.