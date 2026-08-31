Primera C: Pilcomayo, líder de punta a punta

La Primera División C es el cuarto y último nivel de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Del circuito forman parte 12 clubes, que compiten con el sistema de todos contra todos, a dos ruedas, totalizando 22 rondas.

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Cumplidas 14 fechas, el Pilcomayo de Mariano Roque Alonso lidera la competencia con una marca de 10 victorias, 3 empates y 1 sola derrota. Totaliza 31 puntos, 2 más que el Sport Colonial y 6 más que el tercero, General Caballero de Zeballos Cue, que es el punto de referencia para el ascenso a la Primera B, a la que subirán los dos conjuntos de mayor puntaje.

El “Pilco” es presidido por Ricardo Insfrán, quien cuenta con la vicepresidencia de Daniel Ferreira Caballero, encargado del departamento de fútbol.

El cuerpo técnico es encabezado por Jorge Daniel Ferreira, quien cuenta con un staff conformado por Isaías Quintana, Jaison Vázquez (ayudantes de campo) y Delio Medina (preparador físico).

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El pasado año, el club albinegro, fundado el 9 de junio de 1915 y que inicialmente compitió en la Liga Deportiva Mariano Roque Alonso, “arañó” su ascenso. En el presente ciclo marcha firme hacia la conquista del título de la “C”, categoría de la cual es doble monarca, en 1999 y 2016.