Quinceno FC golea a Unión en Pilar por el Nacional B

El estadio del General Díaz de la capital del departamento de Ñeembucú albergó el duelo nocturno entre el Deportivo Unión de Pilar y el Quinceno FC de Itapé, que se impuso por el contundente marcador de 5-0 para escalar a la cima del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior, que otorga una plaza a la División Intermedia.

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El conjunto guaireño, que el año pasado se consagró campeón de la competencia, con su denominación tradicional del 15 de Mayo, aplastó al débil adversario mediante las anotaciones de Osmar Leguizamón, Matías González, Leandro Báez, Manuel Duarte y Matías Céspedes.

Los otros tres partidos de la octava fecha, segunda fase, se desarrollarán el próximo domingo.

Son ocho los clubes que intervienen en esta etapa que consta de 14 fechas. Los cuatro de más alto puntaje avanzarán a las semifinales.