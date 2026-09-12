Propuesta matinal sabatina en Asunción y Carapeguá

Los dos partidos sabatinos que abrirán el vigesimocuarto capítulo de la División Intermedia, que consta de 30 rondas, se pondrán en marcha a las 10:00.

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El General Caballero de Juan León Mallorquín, líder del circuito, mide a Guaireña FC, en Carapeguá, mientras que Resistencia y Atlético Tembetary cotejarán en Asunción, en el barrio Vista Alegre.

El programa sabatino

Resistencia vs. 3 de Noviembre

Estadio: Emiliano Ghezzi.

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Horario: 10:00.

Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.

Asistentes: Aníbal Esteche y Héctor Balbuena.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: José Rodrigo Armoa.

AVAR: José Cuevas.

Guaireña FC vs. General Caballero JLM

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 10:00.

Árbitro: Juan Eduardo López.

Asistentes: José Villagra y José Mercado.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Fernando López.

AVAR: Luis Onieva.