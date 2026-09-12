Fútbol de Intermedia
12 de septiembre de 2026 a la - 08:51

Propuesta matinal sabatina en Asunción y Carapeguá

Estadio Municipal de Carapeguá, sede del partido entre Guaireña y General Caballero de Juan León Mallorquín.
Estadio Municipal de Carapeguá, sede del partido entre Guaireña y General Caballero de Juan León Mallorquín.CSL

La 24ª ronda de la División Intermedia se abre este sábado con dos partidos matinales a celebrarse en Asunción y Carapeguá. El líder General Caballero de Juan León Mallorquín entra en acción.

Por ABC Color

Los dos partidos sabatinos que abrirán el vigesimocuarto capítulo de la División Intermedia, que consta de 30 rondas, se pondrán en marcha a las 10:00.

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El General Caballero de Juan León Mallorquín, líder del circuito, mide a Guaireña FC, en Carapeguá, mientras que Resistencia y Atlético Tembetary cotejarán en Asunción, en el barrio Vista Alegre.

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El programa sabatino

Resistencia vs. 3 de Noviembre

Estadio: Emiliano Ghezzi.

Horario: 10:00.

Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.

Asistentes: Aníbal Esteche y Héctor Balbuena.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: José Rodrigo Armoa.

AVAR: José Cuevas.

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Guaireña FC vs. General Caballero JLM

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 10:00.

Árbitro: Juan Eduardo López.

Asistentes: José Villagra y José Mercado.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Fernando López.

AVAR: Luis Onieva.