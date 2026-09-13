Duelos dominicales en Villa Elisa y Capiatá

El “plato fuerte” de la jornada dominical de la División Intermedia lo tendremos en Capiatá, donde el Escobero recibirá al Deportivo Santaní, que pugna por uno de los dos puestos de ascenso.

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En Villa Elisa, Sol de América recibirá a Fernando de la Mora, que se encuentra apremiado con el promedio.

La competencia consta de 30 rondas, tras las cuales los dos conjuntos de mayor puntaje subirán al círculo privilegiado, mientras que los tres últimos en el porcentual bajarán a la Primera División B, o al Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.

La cartelera dominical

Sol de América vs. Fernando de la Mora

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Estadio: Luis Alfonso Giagni.

Horario: 10:00.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Juan Mendoza y Derlys González.

Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Christian Sosa.

Deportivo Capiatá vs. Deportivo Santaní

Estadio: Erico Galeano.

Horario: 10:00.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Esteban Testta y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: José Natanael Méndez.

AVAR: Zulma Quiñónez.