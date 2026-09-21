Ronda con marcadores sorpresivos en el Nacional B de la UFI

En duelo entre dos de los mejores elencos del Nacional B de la UFI, el 3 Corrales de Ciudad del Este superó al Guaraní de Fram por 2-0. El elenco altoparanaense pasó a comandar la clasificación al completarse la novena fecha, segunda fase. Esta etapa consta de 14 rondas.

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El colista Deportivo Unión de Pilar obtuvo su primera victoria en esta etapa al derrotar por 3-1 al Guaraní de Minga Guazú, situado en la parte baja de la clasificación.

El 3 de Febrero de Ciudad del Este demostró señales de mejorar al superar al Quinceno FC de Itapé 1-0, mientras que Pastoreo FC le ganó 2-1 a Ciudad Nueva de Ciudad del Este, en Juan Manuel Frutos.

Los cuatro conjuntos de más alto puntaje avanzarán a las semifinales del torneo que otorga una plaza a la División Intermedia 2027.