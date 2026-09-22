Cartelera de las dos próximas rondas de la Primera B

La Primera División B se encuentra en sus instancias decisivas (consta de 34 rondas). La lucha no solo se centra en los puestos de ascenso a la División Intermedia, sino por evitar la caída a la Primera C, el cuarto y último nivel de la Asociación Paraguaya de Fútbol.
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El líder 12 de Octubre de Itauguá y su escolta Sport Colombia de Fernando de la Mora se encuentran en la línea de ascenso a la Intermedia, en tanto que Sportivo Limpeño y Presidente Hayes se encuentra en la zona roja del descenso.
La 28ª ronda
Viernes 25
Olimpia de Itá vs. Sport Colombia
Estadio: Manuel Gamarra, Itá.
Horario: 15:00 (TV).
Sportivo Limpeño vs. 1º de Marzo
Estadio: Optaciano Gómez.
Horario: 15:00.
Atlántida vs. 29 de Setiembre
Estadio: Óscar Hugo Sosa.
Horario: 16:00.
Sábado 26
Martín Ledesma vs. 12 de Octubre de Santo Domingo
Estadio: Enrique Soler.
Horario: 10:00.
Silvio Pettirossi vs. 3 de Febrero
Estadio: Bernabé Pedrozo.
Horario: 15:00.
24 de Setiembre vs. 12 de Octubre de Itauguá
Estadio: Próculo Cortázar.
Horario: 15:00.
River Plate vs. Presidente Hayes
Estadio: Jardines del Kelito.
Horario: 15:00.
Domingo 27
Sportivo Iteño vs. Colegiales
Estadio: Salvador Morga.
Horario: 15:00.
Libre: Cristóbal Colón JAS.
La 29ª fecha
Martes 29
29 de Setiembre vs. 24 de Setiembre
Estadio: Salustiano Zaracho.
Horario: 10:00.
Miércoles 30
Sport Colombia vs. Atlántida
Estadio: Alfonso Colmán.
Horario: 10:00.
Presidente Hayes vs. Silvio Pettirossi
Estadio: Fortín de Tacumbú.
Horario: 10:00.
12 de Octubre de Santo Domingo vs. Olimpia de Itá
Estadio: Rafael Giménez.
Horario: 15:00.
Colegiales vs. Martín Ledesma
Estadio: Luciano Zacarías.
Horario: 15:00.
3 de Febrero vs. Sportivo Limpeño
Estadio: 3 de Febrero.
Horario: 15:00.
Cristóbal Colón JAS vs. River Plate
Estadio: Herminio Ricardo.
Horario: 15:00.
Libre: 12 de Octubre de Itauguá.