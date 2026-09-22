Fútbol de Ascenso de Paraguay
22 de septiembre de 2026 a la - 15:56

Cartelera de las dos próximas rondas de la Primera B

El 12 de Octubre de Itauguá lidera el circuito de la Primera División B y se acerca al ascenso a la División Intermedia.
El 12 de Octubre de Itauguá lidera el circuito de la Primera División B y se acerca al ascenso a la División Intermedia.Club 12 de Octubre

La Divisional de la Primera B dio a conocer la cartelera de las fechas 28 y 29 de la competencia de la tercera categoría, que otorga dos plazas directas a la División Intermedia.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La Primera División B se encuentra en sus instancias decisivas (consta de 34 rondas). La lucha no solo se centra en los puestos de ascenso a la División Intermedia, sino por evitar la caída a la Primera C, el cuarto y último nivel de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Lea más: Encarnación FC consigue importante triunfo contra Capiatá

El líder 12 de Octubre de Itauguá y su escolta Sport Colombia de Fernando de la Mora se encuentran en la línea de ascenso a la Intermedia, en tanto que Sportivo Limpeño y Presidente Hayes se encuentra en la zona roja del descenso.

La 28ª ronda

Viernes 25

Olimpia de Itá vs. Sport Colombia

Estadio: Manuel Gamarra, Itá.

Horario: 15:00 (TV).

Sportivo Limpeño vs. 1º de Marzo

Estadio: Optaciano Gómez.

Horario: 15:00.

Atlántida vs. 29 de Setiembre

Estadio: Óscar Hugo Sosa.

Horario: 16:00.

Sábado 26

Martín Ledesma vs. 12 de Octubre de Santo Domingo

Estadio: Enrique Soler.

Horario: 10:00.

Silvio Pettirossi vs. 3 de Febrero

Estadio: Bernabé Pedrozo.

Horario: 15:00.

24 de Setiembre vs. 12 de Octubre de Itauguá

Estadio: Próculo Cortázar.

Horario: 15:00.

River Plate vs. Presidente Hayes

Estadio: Jardines del Kelito.

Horario: 15:00.

Domingo 27

Sportivo Iteño vs. Colegiales

Estadio: Salvador Morga.

Horario: 15:00.

Libre: Cristóbal Colón JAS.

La 29ª fecha

Martes 29

29 de Setiembre vs. 24 de Setiembre

Estadio: Salustiano Zaracho.

Horario: 10:00.

Miércoles 30

Sport Colombia vs. Atlántida

Estadio: Alfonso Colmán.

Horario: 10:00.

Presidente Hayes vs. Silvio Pettirossi

Estadio: Fortín de Tacumbú.

Horario: 10:00.

12 de Octubre de Santo Domingo vs. Olimpia de Itá

Estadio: Rafael Giménez.

Horario: 15:00.

Colegiales vs. Martín Ledesma

Estadio: Luciano Zacarías.

Horario: 15:00.

3 de Febrero vs. Sportivo Limpeño

Estadio: 3 de Febrero.

Horario: 15:00.

Cristóbal Colón JAS vs. River Plate

Estadio: Herminio Ricardo.

Horario: 15:00.

Libre: 12 de Octubre de Itauguá.