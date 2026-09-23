Tres partidos en Alto Paraná y uno en Itapúa por el Nacional B

Son ocho los clubes que intervienen en la segunda etapa del Nacional B de la UFI, que otorga al campeón una plaza a la División Intermedia 2027.
Lea más: Ronda con marcadores sorpresivos en el Nacional B de la UFI
Esta etapa se disputa con el sistema de todos contra todos, a dos ruedas, totalizando 14 rondas, tras las cuales los cuatro elencos de más alto puntaje avanzarán a las semifinales.
Un cotejo de la 10ª fecha se desarrollará el viernes en Ciudad del Este, mientras que los tres restantes se cumplirán el domingo, dos en la capital del décimo departamento y uno en Itapúa, específicamente en Fram.