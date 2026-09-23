Tres partidos en Alto Paraná y uno en Itapúa por el Nacional B

Tres partidos en Alto Paraná y uno en Itapúa por el Nacional B

Club 3 de Febrero de Ciudad del Este

Tres partidos se disputarán en el departamento del Alto Paraná y uno en Itapúa por la décima fecha, segunda fase del campeonato Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.