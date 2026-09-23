Fútbol de Ascenso de Paraguay
23 de septiembre de 2026 a la - 13:23

Tres partidos en Alto Paraná y uno en Itapúa por el Nacional B

Ernesto Raúl "Pinti" Álvarez Fleitas (izquierda, 37 años) y Tobías Antonio Vargas Insfrán (37), experimentadas figuras del 3 de Febrero de Ciudad del Este.
Ernesto Raúl "Pinti" Álvarez Fleitas (izquierda, 37 años) y Tobías Antonio Vargas Insfrán (37), experimentadas figuras del 3 de Febrero de Ciudad del Este.Club 3 de Febrero de Ciudad del Este

Tres partidos se disputarán en el departamento del Alto Paraná y uno en Itapúa por la décima fecha, segunda fase del campeonato Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.

Por ABC Color
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Son ocho los clubes que intervienen en la segunda etapa del Nacional B de la UFI, que otorga al campeón una plaza a la División Intermedia 2027.

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Esta etapa se disputa con el sistema de todos contra todos, a dos ruedas, totalizando 14 rondas, tras las cuales los cuatro elencos de más alto puntaje avanzarán a las semifinales.

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Un cotejo de la 10ª fecha se desarrollará el viernes en Ciudad del Este, mientras que los tres restantes se cumplirán el domingo, dos en la capital del décimo departamento y uno en Itapúa, específicamente en Fram.

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