Tembetary se toma un respiro con triunfo sobre Paraguarí

Con el promedio en caída libre por los últimos resultados, Atlético Tembetary conquistó un triunfo fundamental sobre Paraguarí AC, al que venció el lunes por 2-1 en Santísima Trinidad, en la jornada de cierre de la 26ª fecha de la División Intermedia.

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Dos goles seguidos, señalados por Rodrigo Vera y Cristian Mercado, dieron una clara ventaja al conjunto rojiverde. El Toro descontó mediante Esteban Maidana, pero su empuje no fue suficiente para evitar la caída.

La próxima fecha, Tembetary lidiará con Tacuary, en San Lorenzo, mientras que Paraguarí medirá a 3 de Noviembre, en Carapeguá. Ambos cotejos están fijados para el sábado.

Estadio: La Arboleda. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Guido Miranda y Félix Cantero. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías. VAR: Fernando López. AVAR: Nancy Fernández.

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Tembetary: Eduardo Ortellado; Víctor Barrios, Líder Cáceres, Cristian Recalde y Alan Paredes; Ángel Cristaldo (85’ Sebastián Ruiz Díaz), Rodrigo Vera, Cristian Mercado (74’ Cristhian Batte) y Francisco Esteche (85’ Leonardo Rolón); Aurelio Caballero (63’ Bruno Díaz) y Santiago Santacruz (74’ Duván Zárate). D.T.: Arturo Villasanti.

Paraguarí: Alcides Benítez; Richard Cabrera, Víctor Benítez, Marcelo Garcete (62’ Isaías Jara) y Claudio Araújo; Darío Bordón (46’ Antonio Samaniego), Guillermo Ayala (62’ Josué Bazán), Esteban Maidana y Víctor Villalba (46’ Óscar Cabrera); Roland Escobar (88’ Alfredo Duarte) y Víctor Velazco. D.T.: Luis Fernando Escobar.

Goles: 44’ Rodrigo Vera, de penal y 45’ Cristian Mercado (T); 47’ Esteban Maidana (P). Amonestados: 24’ Rodrigo Vera, 45’ Francisco Esteche, 76’ Ángel Cristaldo, 81’ Bruno Díaz y 93’ Líder Cáceres (T); 29’ Richard Cabrera, 37’ Guillermo Ayala y 74’ Claudio Araújo (P).