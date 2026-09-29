Fernando de la Mora logra victoria clave en su lucha por la permanencia

Para continuar en la División Intermedia, Fernando de la Mora necesita encadenar victorias. Al campeonato le quedan solo cuatro rondas.

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El Prócer del barrio Vista Alegre de Asunción salió airoso ante el muy venido a menos Guaireña FC, que ofició de local en Carapeguá y sucumbió por 2-0.

Rodney Chaparro y Ángel Olmedo registraron los tantos para el Rojo, que el lunes 5 de octubre recibirá al campeonable General Caballero de Juan León Mallorquín.

Guaireña se apresta a visitar al puntero Deportivo Santaní, con el que se medirá el martes 6, en el Unión Agrícola. Ambos enfrentamientos están fijados para las 19:30.

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Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Derlis Benítez. Asistentes: Diego Silva y Félix Arzamendia. Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo. VAR: Carlos Paul Benítez. AVAR: José Cuevas.

Guaireña FC: Leandro Gutiérrez; José Arias, Hugo Portillo, Juan Balbuena y Fabio Ávalos; Alejandro Arce (72’ Jorge Mendoza), Rosalino Toledo, Juan Heinze (64’ Antonio Marín) y Édgar González (64’ Cristian Paredes); Cornelio González (70’ Luis Araújo) y Jeferson Torales (70’ Cristhian Báez). D.T.: Juan Daniel Cáceres.

Fernando de la Mora: Héctor Espínola; Aquiles Palacios, Miguel Pereira, Derlis Benítez y Alexis Ledesma; Isaías Gavilán (88’ Luis Fernández), Pedro Martínez y Jorge Jara; Luis Galeano, Rodney Chaparro (59’ Sebastián Chaparro) (88’ Emigdio Bobadilla) y Alan Valenzuela. D.T.: Carlos Recalde.

Goles: 53’ Rodney Chaparro y 95’ Ángel Olmedo (FM). Amonestados: 82’ Rosalino Toledo y 89’ Cristian Paredes (G); 89’ Aquiles Palacios y 92’ Emigdio Bobadilla (FM).