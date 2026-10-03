Paraguarí empieza a despedir del circuito al 3 de Noviembre

Para permanecer en la División Intermedia, el 3 de Noviembre debía realizar una segunda rueda casi perfecta. Si bien tuvo una mejoría, la misma no le alcanzó para sacar la cabeza debajo del agua.

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Paraguarí AC sí tuvo un significativo repunte y de la mano del entrenador luqueño aseguró su permanencia en el circuito y derrotó al “3” este sábado 1-0, por la decimoséptima fecha.

Al minuto 28, el Toro del noveno departamento pudo inclinar la balanza a su favor mediante la anotación del centroatacante Roland Escobar.

En la complementaria, el conjunto local tuvo ocasiones para ampliar su ventaja, así como el 3 de Noviembre para empatar y dar vuelta la historia.

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El conjunto capitalino, dirigido por Jorge Achucarro, agoniza en la División, en la que ingresó pagando derecho de piso. Su permanencia la hipotecó en la primera rueda con su pésima campaña.