Tembetary vence a Tacuary y lo deja al borde del descenso

El estadio Gunther Vogel del Sportivo San Lorenzo albergó el enfrentamiento entre Tembetary y Tacuary, por la vigesimoséptima fecha de la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro fútbol.

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Los nómadas se impusieron por 3-2 en un espectáculo vibrante, por la necesidad del Buque barriojarense por sumar y así evitar su caída a la Primera B.

Al minuto 30, el “Poni”, Juan Francisco Esteche, adelantó al elenco rojiverde, que amplió su ventaja al 36, mediante un penal ejecutado por Rodrigo Vera.

En el descanso, el entrenador albinegro Robert Pereira Molina ajustó algunas piezas y el mejoramiento permitió el descuento de Pedro Arce, al 49.

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Aurelio Caballero, al 55, volvió a ampliar la diferencia para “Tembe”, hasta que nuevamente apareció Pedro Arce para acortar distancias al 67.

Para Tembetary, el año está salvado con la permanencia, aunque sus aspiraciones inicialmente eran elevadas. Para “Tacua”, el objetivo es ganar los tres partidos que quedan para evitar la caída a la “B”.

Con el cambio en la conducción técnica, el Buque barriojarense demostró una fuerza mayor, pero el tiempo de trabajo del nuevo staff es corto como para aguardar una mágica solución en un plantel que ya estaba armado.