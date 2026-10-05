Cambio de árbitro para duelo nocturno de la Intermedia

La vigesimoséptima fecha de la División Intermedia contempla para este lunes el desarrollo de dos enfrentamientos.
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A las 17:00, 12 de Junio de Villa Hayes y Sol de América medirán fuerzas en el estadio Facundo Deleón Fossatti, con la conducción referil de Derlis Benítez, quien encabezará un staff integrado por Julio Aranda, Nadia Weiler (líneas), Dionicio Cristaldo (cuarto), Derlis López (VAR) y Héctor Balbuena (AVAR).
A las 19:30 jugarán Fernando de la Mora y General Caballero de Juan León Mallorquín, en el estadio Emiliano Ghezzi del barrio Vista Alegre de Asunción.
Para este choque fue designado inicialmente el árbitro Carlos Paul Benítez, pero como este acaba de dirigir el partido complementario de Primera entre Recoleta y Libertad (victoria repollera por 2-1), será reemplazado por Giancarlos Celestino Juliadoza.
“El árbitro principal de este juego será Giancarlos Juliadoza, en reemplazo de Carlos Paul Benítez, quien esta mañana dirigió la continuidad del partido entre Recoleta FC y Libertad, correspondiente a la fecha 13 del torneo Clausura, que había sido suspendido el sábado debido a las inclemencias climáticas”, indica la nota de la APF.
De esta forma, el equipo referil comandado por el Tano Juliadoza estará compuesto por Diego Silva, Nancy Fernández (asistentes), César Avel Rolón (cuarto), Édgar Galeano (VAR) y Milciades Saldívar (AVAR).