Segundo ascenso y permanencia, la lucha en la Primera División B

El sólido líder de la Primera División B, 12 de Octubre de Itauguá, tiene un lugar asegurado en la División Intermedia y se encamina a la conquista del título de la tercera categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.
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Por el segundo cupo pugnan Sport Colombia, River Plate y Atlántida, mientras que los comprometidos con el descenso a la “C” son Presidente Hayes, Silvio Pettirossi, que están en la zona roja, Sportivo Limpeño, Sportivo Iteño y Colegiales, que se encuentran en riesgo.
Cartelera de la 31ª fecha
Viernes 9 de octubre
Sport Colombia vs. 12 de Octubre de Itauguá
Estadio: Alfonso Colmán.
Horario: 10:00 (TV).
River Plate vs. Silvio Pettirossi
Estadio: Jardines del Kelito.
Horario: 10:00.
Atlético Colegiales vs. Atlántida
Estadio: Luciano Zacarías.
Horario: 16:00.
Sábado 10
1º de Marzo vs. Olimpia de Itá
Estadio: Víctor Ramón Isasi.
Horario: 10:00.
Presidente Hayes vs. Sportivo Iteño
Estadio: Fortín de Tacumbú.
Horario: 10:00.
Cristóbal Colón JAS vs. Sportivo Limpeño
Estadio: Herminio Ricardo.
Horario: 16:00.
3 de Febrero vs. Martín Ledesma
Estadio: 3 de Febrero.
Horario: 16:00.
Domingo 11
12 de Octubre de Santo Domingo vs. 24 de Setiembre
Estadio: Rafael Giménez.
Horario: 16:00.
Libre: 29 de Setiembre.