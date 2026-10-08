Fútbol de Ascenso de Paraguay
08 de octubre de 2026 a la - 13:18

Segundo ascenso y permanencia, la lucha en la Primera División B

Ramiro David Bernal Caniza (25 años), goleador del Sport Colombia y del campeonato, con 19 anotaciones.
Ramiro David Bernal Caniza (25 años), goleador del Sport Colombia y del campeonato, con 19 anotaciones.APF

Entre este viernes y el domingo se disputarán por partidos de la 31ª fecha de la Primera División B, la tercera categoría de nuestro fútbol. La lucha es por el segundo ascenso y la permanencia en la categoría.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El sólido líder de la Primera División B, 12 de Octubre de Itauguá, tiene un lugar asegurado en la División Intermedia y se encamina a la conquista del título de la tercera categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Lea más: Un partido sabatino y tres dominicales por el Nacional B

Por el segundo cupo pugnan Sport Colombia, River Plate y Atlántida, mientras que los comprometidos con el descenso a la “C” son Presidente Hayes, Silvio Pettirossi, que están en la zona roja, Sportivo Limpeño, Sportivo Iteño y Colegiales, que se encuentran en riesgo.

Cartelera de la 31ª fecha

Viernes 9 de octubre

Sport Colombia vs. 12 de Octubre de Itauguá

Estadio: Alfonso Colmán.

Horario: 10:00 (TV).

River Plate vs. Silvio Pettirossi

Estadio: Jardines del Kelito.

Horario: 10:00.

Atlético Colegiales vs. Atlántida

Estadio: Luciano Zacarías.

Horario: 16:00.

Imagen sin descripción

Sábado 10

1º de Marzo vs. Olimpia de Itá

Estadio: Víctor Ramón Isasi.

Horario: 10:00.

Presidente Hayes vs. Sportivo Iteño

Estadio: Fortín de Tacumbú.

Horario: 10:00.

Cristóbal Colón JAS vs. Sportivo Limpeño

Estadio: Herminio Ricardo.

Horario: 16:00.

3 de Febrero vs. Martín Ledesma

Estadio: 3 de Febrero.

Horario: 16:00.

Imagen sin descripción

Domingo 11

12 de Octubre de Santo Domingo vs. 24 de Setiembre

Estadio: Rafael Giménez.

Horario: 16:00.

Libre: 29 de Setiembre.