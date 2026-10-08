Un partido sabatino y tres dominicales por el Nacional B

La etapa más larga del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior está por finalizar. De la misma participan ocho clubes, de los cuales cuatro accederán a las semifinales.

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A falta de tres rondas, 3 Corrales de Ciudad del Este, Guaraní de Fram, 3 de Febrero de Ciudad del Este y Ciudad Nueva de Ciudad del Este se encuentran en la zona de clasificación.

Pugnan por ingresar entre los cuatro mejores el Quinceno FC de Itapé (vigente campeón con su denominación tradicional del 15 de Mayo) y Pastoreo FC de Juan Manuel Frutos.

Ya sin chances se encuentran el Guaraní de Minga Guazú y el Deportivo Unión de Pilar.

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La competencia se inició con 14 intervinientes. Al cabo de la primera etapa levantaron el pañuelo del adiós 1º de Setiembre de Benjamín Aceval, Patriotas FC de Hernandarias, Deportivo Británico de Presidente Franco, Choré Central, 12 de Junio de Caacupé y 13 de Junio de Ciudad del Este.