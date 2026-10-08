Primera C: Tres últimos capítulos, con General Díaz en el abismo

Como la Primera División C es el cuarto y último nivel de nuestro balompié, no puede haber descenso. El castigo al último colocado en el promedio es quedar al margen de la competencia por una temporada.
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Ya sin sede, General Díaz de Luque, que compitió en la máxima categoría y hasta en certámenes de la Conmebol, tiende a desaparecer, ya que con un año de inactividad, sus jugadores necesariamente deberán cambiar de aire.
En este 2026, el castigado es el Cristóbal Colón de Ñemby, cuyo regreso no está del todo confirmado, ya que su penalización no fue por resultados deportivos, sino por haber alistado a jugadores de forma irregular (“mau”).
A falta de tres fechas para el cierre de la Primera C, Pilcomayo de Mariano Roque Alonso y General Caballero de Zeballos Cue se encuentran en la zona de ascenso a la “B”, con Sport Colonial y Fulgencio Yegros de Ñemby metiendo presión.
El programa de la 20ª ronda
Sábado 10 de octubre
Sport Colonial vs. Capitán Figari
Estadio: Celestino Mongelós.
Horario: 16:00.
General Caballero CG vs. Valois Rivarola
Estadio: 26 de Febrero.
Horario: 16:00.
Deportivo Pinozá vs. Pilcomayo
Estadio: Bosque de Pa’i Ñu, Ñemby.
Horario: 16:00.
Domingo 11
Atlético Juventud vs. General Díaz
Estadio: Genaro Azcurra.
Horario: 16:00.
Humaitá vs Oriental
Estadio: Eleuterio Sánchez.
Horario: 16:00.
Lunes 12
Fulgencio Yegros vs. General Caballero ZC
Estadio: Bosque de Pa’i Ñu.
Horario: 10:00.