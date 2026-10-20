Tribunal otorga puntos a Atlántida y se mueve el tablero de la “B”

El organismo disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol estableció otorgar los puntos en juego durante el partido entre Atlántida y 12 de Octubre de Santo Domingo, disputado el pasado 5 de octubre en Chaco’i, por la trigésima fecha de la Primera División B.

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El enfrentamiento había culminado con el marcador de 1-1, tras el cual los oceánicos reclamaron la supuesta actuación antirreglamentaria del futbolista Richard Marcelo Escobar Chena, por haber competido en tres clubes durante la temporada, cuando se admiten solo dos.

El Tribunal constató que el atleta comenzó el 2026 en el Sportivo Blas Garay de Coronel Oviedo, luego militó en el Sportivo Iteño, del que pasó al 12 de Octubre de Santo Domingo, por lo que se encontraba en situación irregular.

Al sumar dos puntos mediante la protesta, Atlántida pasó al segundo puesto de la clasificación de la “B”, con 58 puntos, 10 menos que el campeón adelantado 12 de Octubre de Itauguá.

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Como son dos los clubes que deben subir a la División Intermedia, los negriazules pugnan por la plaza con River Plate (57) y Sport Colombia (56), aunque el Toro fernandino tiene un partido más, es decir que corre en desventaja.

Pero no solo las posiciones varían, también la tabla del promedio. Con un punto menos, el “12” capitalino queda bajo riesgo del descenso, aunque fuera de la zona roja.