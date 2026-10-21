Programa de la penúltima fecha de la Primera División B

Los enfrentamientos más importantes de la 33ª fecha de la Primera División B se desarrollarán este viernes, en horario simultáneo. Para el domingo quedan dos partidos complementarios.
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El campeón anticipado 12 de Octubre de Itauguá tiene un cupo asegurado a la División Intermedia. Por la segunda plaza pugnan Atlántida y River Plate, con un punto de ventaja para los oceánicos.
Sportivo Limpeño y Silvio Pettirossi, que se enfrentarán en el barrio Republicano, se encuentran en la zona de descenso, mientras que Presidente Hayes, 12 de Octubre de Santo Domingo y Sportivo Iteño están en línea de riesgo.
El programa
Viernes 23
River Plate vs. Sportivo Iteño
Estadio: Jardines del Kelito.
Horario: 10:00 (TV)
12 de Octubre SD vs. 29 de Setiembre
Estadio: Rafael Giménez.
Horario: 10:00.
Presidente Hayes vs. Olimpia de Itá
Estadio: Fortín de Tacumbú.
Horario: 10:00.
3 de Febrero vs. Atlántida
Estadio: 3 de Febrero.
Horario: 10:00.
Silvio Pettirossi vs. Sportivo Limpeño
Estadio: Bernabé Pedrozo.
Horario: 10:00.
Colegiales vs. 12 de Octubre de Itauguá
Estadio: Luciano Zacarías.
Horario: 16:00.
Domingo 25
1º de Marzo vs. 24 de Setiembre
Estadio: Víctor Ramón Isasi.
Horario: 16:00
Cristóbal Colón JAS vs. Martín Ledesma
Estadio: Herminio Ricardo.
Horario: 16:00.
Libre: Sport Colombia.