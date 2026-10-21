Fútbol de Ascenso de Paraguay
21 de octubre de 2026 - 11:15

Programa de la penúltima fecha de la Primera División B

Atlántida Sport Club tiene las mayores posibilidades de ascenso de la Primera B a la Intermedia, aunque se presentará en un reducto por demás difícil del 3 de Febrero, en Ricardo Brugada.
Atlántida Sport Club tiene las mayores posibilidades de ascenso de la Primera B a la Intermedia, aunque se presentará en un reducto por demás difícil del 3 de Febrero, en Ricardo Brugada.Atlántida

La penúltima ronda de la Primera División B, tercera categoría de nuestro fútbol, se disputará entre el viernes y el domingo. La misma puede ser decisiva para el segundo ascenso y los descensos.

Por ABC Color
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Los enfrentamientos más importantes de la 33ª fecha de la Primera División B se desarrollarán este viernes, en horario simultáneo. Para el domingo quedan dos partidos complementarios.

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El campeón anticipado 12 de Octubre de Itauguá tiene un cupo asegurado a la División Intermedia. Por la segunda plaza pugnan Atlántida y River Plate, con un punto de ventaja para los oceánicos.

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Sportivo Limpeño y Silvio Pettirossi, que se enfrentarán en el barrio Republicano, se encuentran en la zona de descenso, mientras que Presidente Hayes, 12 de Octubre de Santo Domingo y Sportivo Iteño están en línea de riesgo.

El programa

Viernes 23

River Plate vs. Sportivo Iteño

Estadio: Jardines del Kelito.

Horario: 10:00 (TV)

12 de Octubre SD vs. 29 de Setiembre

Estadio: Rafael Giménez.

Horario: 10:00.

Presidente Hayes vs. Olimpia de Itá

Estadio: Fortín de Tacumbú.

Horario: 10:00.

3 de Febrero vs. Atlántida

Estadio: 3 de Febrero.

Horario: 10:00.

Silvio Pettirossi vs. Sportivo Limpeño

Estadio: Bernabé Pedrozo.

Horario: 10:00.

Colegiales vs. 12 de Octubre de Itauguá

Estadio: Luciano Zacarías.

Horario: 16:00.

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Domingo 25

1º de Marzo vs. 24 de Setiembre

Estadio: Víctor Ramón Isasi.

Horario: 16:00

Cristóbal Colón JAS vs. Martín Ledesma

Estadio: Herminio Ricardo.

Horario: 16:00.

Libre: Sport Colombia.