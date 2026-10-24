Fulgencio Yegros asciende a la Primera División B

El estadio del Atlántida, ubicado en Chaco’i (Presidente Hayes), albergó el encuentro entre General Caballero de Campo Grande y Fulgencio Yegros de Ñemby, con localía de los luqueños, por la ronda final de la Primera División C, la cuarta y última categoría de nuestro fútbol.

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Con el título definido con anticipación, gracias a la estupenda campaña del Pilcomayo de Mariano Roque Alonso, estaba el juego el segundo cupo a la “B”.

Fulgencio Yegros y General Caballero de Zeballos Cue llegaron a la última fecha (22ª) con el mismo puntaje. El Prócer de Ñemby cumplió al derrotar por 3-0 a General Caballero de Campo Grande, mientras que el Matarife falló al igualar 1-1 con el Atlético Juventud, en Loma Pytã.