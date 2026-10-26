Se baja el telón de la 29ª edición de la División Intermedia

Con los ascendidos y descendidos definidos, los dos partidos de la 30ª y última fecha de la División Intermedia serán para completar el calendario y despedir del circuito a Tacuary, que el próximo año competirá en la Primera B, junto con Fernando de la Mora y 3 de Noviembre, los otros que cayeron al tercer nivel de nuestro balompié.

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En este 2026 salió airoso el fútbol del interior, con la coronación como campeón por primera vez del Deportivo Santaní y el inmediato retorno a la élite del General Caballero de Juan León Mallorquín, en su carácter de vicecampeón.

Una vez más quedó en la orilla el 12 de Junio de Villa Hayes, que cometió los mismos errores con los “refuerzos” después de haber cumplido una buena primera rueda, y que al momento de la elección de su técnico para reemplazar al que estaba (Felipe Giménez por Arturo Villasantti), parece no haber pulsado la tecla correcta, por lo que el León quedó con las manos vacías. En la última fecha debió ganar, pero su fútbol no dio la talla.

Programa de la jornada de cierre

Resistencia vs. Benjamín Aceval

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Estadio: Tomás Beggan Correa.

Horario: 16:00.

Árbitro: Fernando Villalba.

Asistentes: Francisco Ramos y Rodrigo Mendieta.

Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

Deportivo Capiatá vs. Tacuary

Estadio: Erico Galeano.

Horario: 18:30.

Árbitro: Elías Ferreira.

Asistentes: Jorge Gómez y Lorena Miranda.

Cuarto árbitro: Fabio Villalba.