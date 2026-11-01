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Fútbol de Ascenso de Paraguay
01 de noviembre de 2026 - 11:38

Sport Colombia cumple 102 años de vida institucional

Estadio Alfonso Colmán, la sede del Sport Colombia, el club fernandino que este domingo cumple 102 años de vida institucional.
Estadio Alfonso Colmán, la sede del Sport Colombia, el club fernandino que este domingo cumple 102 años de vida institucional.Club Sport Colombia

Fundado el 1 de noviembre de 1924, el Sport Colombia de Fernando de la Mora cumple este domingo 102 años de vida institucional.

Por ABC Color
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La historia refiere que el 1 de noviembre de 1924, entusiastas jóvenes decidieron formar un club deportivo en la zona de Zavala Cue (Kokuere), entonces distrito de San Lorenzo, hasta que en 1939 se fundó la ciudad de Fernando de la Mora.

Lea más: Atlántida asciende a la División Intermedia

El nombre de Sport Colombia se debe al apoyo que dio el pueblo y gobierno colombiano al Paraguay durante la Guerra de la Triple Alianza (1865 a 1970) contra Argentina, Brasil y Uruguay.

El primer presidente de la entidad fue don Valeriano Ozuna. Su actual titular es Miguel Mayeregger.

El Toro fernandino, actual componente del circuito de la Primera División B, la tercera categoría de nuestro fútbol, totalizó 16 temporadas en la élite de nuestro fútbol.

Debido a un profunda crisis internacional, el Sport Colombia quedó fuera del circuito de la APF en 2018 y 2019.

Retornó con fuerza, ascendiendo de la Primera C a la B, en la que se encuentra actualmente, con el objetivo de seguir adelante hasta regresar a la división de Honor.

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