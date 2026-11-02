Tembetary presenta avances de su estadio en Luque

En 2027, los nómadas del Atlético Tembetary ocuparán su nueva casa, en Maramburé, Luque. El club rojiverde, fundado en la capital del país el 3 de agosto de 1912, fue cambiando de sede. De Asunción pasó a Ypané, y de allí se trasladó a Villa Elisa.

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La institución, que forma parte del circuito de la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol, emitió el siguiente informe sobre las obras emprendidas, en la antigua sede del extinto club Natividad Núñez Pérez de la Ciudad de la Música.

El anuncio rojiverde indica que la obra representa un paso fundamental para el crecimiento institucional y deportivo de nuestra entidad. Los detalles:

INTERMEDIA 🏆



AVANCE DE OBRAS EN TEMBETARY



El Club Atlético Tembetary continúa avanzando en la construcción de su nuevo estadio en la ciudad de Luque, un proyecto que representa un paso fundamental para el crecimiento institucional y deportivo para el futuro.



📸 @a_tembetary pic.twitter.com/NQQt5A9VIf — vida intermedia (@vidaintermedia) November 1, 2026

TRIBUNAS, PALCOS Y CABINAS DE PRENSA

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El estadio contará con dos sectores principales de graderías: Preferencias y Plateas. Sobre Preferencias estarán ubicados los palcos de honor y privados, y en el nivel superior las cabinas destinadas a la prensa.

INSTALACIONES PARA EL FÚTBOL PROFESIONAL

Debajo de Preferencias, en planta baja, se dispondrán cuatro vestuarios de primer nivel, vestuarios independientes para árbitros, sala de prensa, sala de control antidopaje, sala de primeros auxilios, sala para delegados y un área de activación y preparación precompetitiva para los futbolistas.

ESPACIOS PARA LOS AFICIONADOS

La Planta 1 estará destinada a locales gastronómicos y servicios complementarios para el público. El proyecto también contempla oficinas administrativas y un amplio estacionamiento para aficionados.

ESTACIONAMIENTOS Y LOGÍSTICA

El estadio contará con sectores independientes de estacionamiento para el público, para los buses de los equipos local y visitante, los árbitros y los vehículos y unidades técnicas de la empresa encargada de la televisación.

PREPARACIÓN DEL CAMPO DE JUEGO Y DRENAJE

La conformación de la base del campo de juego contempla:

- 2.900 m³ de arena lavada.

- 850 m³ de arena gorda.

- 400 metros de drenaje perimetral, para facilitar el escurrimiento del agua.

SISTEMA DE RIEGO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA

Se contará con un sistema de riego automático diseñado conforme a los estándares de la CONMEBOL.

La infraestructura incluye un tanque de almacenamiento de 100.000 litros, ya instalado, y un pozo artesiano con capacidad de provisión de 12.000 litros por hora.

CONSTRUYENDO EL FUTURO

Nuestro nuevo estadio no será solamente un escenario deportivo, sino un complejo concebido para el fútbol profesional, el bienestar de nuestros aficionados y el crecimiento de las futuras generaciones.